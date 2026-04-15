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Gynäkologie in der Praxis

Beckenboden und sexuelle Gesundheit

Klinische Relevanz, funktionelle Anatomie und sexualtherapeutische Interventionen aus sexologischer Perspektive

  • 14.04.2026
  • Originalien
Verfasst von
Julia Englisch
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis

Zusammenfassung

Im Bereich des Beckenbodens verbindet sich urogynäkologische Funktion mit sexueller Erregbarkeit und sexueller Gesundheit. In der klinischen Praxis wird der Beckenboden häufig erst im Kontext funktioneller Störungen oder chronischer Schmerzsyndrome thematisiert. Der vorliegende Beitrag beleuchtet das Zusammenspiel von Beckenbodenmuskulatur, Wahrnehmung, Atmung und Bewegung vor dem Hintergrund des sexualtherapeutischen Modells Sexocorporel sowie der Definition sexueller Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2006. Auf Basis funktionell-anatomischer Zusammenhänge zwischen Beckenboden, Schwellkörpern und Diaphragmenkette werden physiologische Mechanismen der weiblichen und männlichen Erektion dargestellt. Besonderes Augenmerk gilt der Rolle des muskulären Grundtonus, der Vasokongestion und der sensomotorischen Integration in das Körperschema. Praxisnahe Wahrnehmungs- und Koordinationsübungen werden als präventive und therapeutische Interventionen vorgestellt, mit Relevanz für sexuelle Autonomie, sexuelle Funktionsstörungen, Dyspareunie, Vulvodynie und postpartale Sexualprobleme. Ergänzend wird der Stellenwert des Beckenbodens im Kontext von Schwangerschaft und Geburt diskutiert. Der Beitrag plädiert für eine integrative, biopsychosoziale Betrachtung sexueller Gesundheit.
Titel
Beckenboden und sexuelle Gesundheit
Klinische Relevanz, funktionelle Anatomie und sexualtherapeutische Interventionen aus sexologischer Perspektive
Verfasst von
Julia Englisch
Publikationsdatum
14.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis
Print ISSN: 3005-0758
Elektronische ISSN: 3005-0766
DOI
https://doi.org/10.1007/s41974-026-00417-w
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