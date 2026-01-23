Balneotherapie bei Volkskrankheiten wie Arthrose sowie Rücken- und Kreuzschmerz

Balneotherapie und Klimatherapie: Gesund machen, gesund erhalten – oder beides? In der klinischen Praxis wird häufig gefragt, was die „Balneologie“ eigentlich „kann“ – ob sie Gesundheit wiederherstellen, Gesundheit erhalten oder beides unterstützen kann. Aus medizinischer Sicht ist die Antwort klar: balneo- und klimatotherapeutische Anwendungen adressieren beide Zielrichtungen – Prävention und Gesundheitsförderung ebenso wie Therapie und Rehabilitation. Entscheidend ist die korrekte Indikationsstellung, die Einbettung in multimodale Konzepte und eine evidenzbasierte Bewertung der jeweiligen Einzelanwendungen und Gesamtkonzepte.

Balneo- und Klimatherapie sind in der systematischen Einteilung physikalisch-medizinischer Therapien neben Mechano‑, Elektro‑, Thermo- und Phototherapie ein wesentlicher Grundpfeiler und damit klinisch-systematisch dem Sonderfach Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation zugeordnet. Gleichzeitig werden balneotherapeutische Verfahren in der Praxis auch durch Vertreter:innen anderer Fachrichtungen immer dann wirksam eingesetzt, wenn Indikation, Kontraindikationen und Therapieziele medizinisch korrekt definiert, verantwortet und therapeutisch umgesetzt werden.

Physikalische Therapien werden zumeist seriell angewendet und zielen über Regulations- und Adaptationsmechanismen auf die Verbesserung struktureller Gegebenheiten, Aktivitäten sowie körperlicher und psychosozialer Funktionen ab. Daraus resultieren häufig eine bessere Funktionsfähigkeit, eine erhöhte Belastbarkeit sowie eine verbesserte Partizipation im Sinne sozialer und beruflicher Teilhabe. Zusätzlich kann die Resilienz gegenüber Krisen und Belastungen positiv beeinflusst werden.

Balneotherapie ist die medizinisch kontrollierte Anwendung von natürlichen Heilwässern, Peloiden (Heilschlamm, Moor, Fango) und natürlichen Gasen (z. B. CO 2 , Schwefelwasserstoff) zu therapeutischen, rehabilitativen oder präventiven Zwecken. Klimatherapie ist die gezielte medizinische Nutzung definierter klimatischer Faktoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Strahlung, Wind, Luftdruck, allergen- und schadstoffarme Luft) zur Behandlung, Rehabilitation und Prävention von Krankheiten. Balneo- und Klimatherapien sind meist ortsgebunden. Daraus ergibt sich neben der klinischen auch eine sozioökonomische Dimension, da entsprechende Angebote strukturschwächere Regionen stärken können. Maßnahmen der Balneo- und Klimatherapie können demnach zukunftsweisende Relevanz durch Kostenersparnis (Reduktion von Medikamentenverordnung und Krankenhausaufenthalten), Stärkung der funktionellen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit (Rehabilitation und Prävention), Ressourcenschonung – kombinierbar mit digitaler Gesundheitsförderung – (Stichwort „Nachhaltige Medizin“) und regionale Wertschöpfung durch Nutzung ortsgebundener lokaler Heilvorkommen (fördert Kurorte, Infrastruktur und Gesundheitswirtschaft) haben. Österreich verfügt über eine Vielzahl ortsgebundener Heilvorkommen und Kurorte mit modernen Kur‑, Thermen‑, Kneipp- und Rehabilitationsangeboten. Ziel eines qualitätsgesicherten Aufenthalts ist nicht „passive Schonung“, sondern eine strukturierte Hinführung zu körperlicher Aktivität, gesundheitswirksamer Bewegung, angemessener Ernährung, mentaler Stabilisierung und Reduktion von Risikoverhalten, ergänzt durch Terrainwechsel und Entlastung vom Alltagsstress. In dieser Kombination können Prävention, Regeneration und Rekreation sowie – bei entsprechender Indikation – rehabilitative und reparative Effekte erreicht werden.

Vor dem Hintergrund zunehmender beruflicher und psychosozialer Belastungen, Digitalisierung, Arbeitskräftemangel im Gesundheitswesen sowie demografischem Wandel gewinnen moderne, multimodale Konzepte mit körperlicher Aktivierung und psychologischen Modulen an Bedeutung. Besonders relevant ist dabei die klinische Realität, dass nachhaltige Verhaltensänderungen – Bewegung, Training, Ernährung, Entspannungsmanagement – häufig nicht primär am Wissen scheitern, sondern an fehlender Umsetzbarkeit im Alltag. Gerade hier kann ein zeitlich begrenzter Terrainwechsel in einem strukturierten, medizinisch geführten Setting wirksam sein. Gesundheitsvorsorge, Kur und Rehabilitation sind daher nicht als „Urlaub auf Krankenschein“ zu verstehen, sondern als aktive, eigenverantwortliche, strukturierte Interventionen, die von Primärprävention bis Tertiärprävention- und letztlich auch Quartärprävention im Sinne des Vermeidens einer Überbehandlung – reichen können und stets das Ziel verfolgen, Funktionsfähigkeit und Teilhabe zu erhalten oder wiederherzustellen.

In Zeiten schwindender Ressourcen ist allerdings eine systematische wissenschaftliche Evaluation unerlässlich. Bewertet werden müssen sowohl Einzelanwendungen als auch die ortsgebundenen multimodalen Gesamtkonzepte, da diese in der Praxis als Gesamtpaket konsumiert, verordnet und finanziert werden. Neben klinischen und funktionellen Endpunkten sind patientenberichtete Ergebnisse, klinikerbasierte Endpunkte, Zufriedenheit der Patient:innen sowie Zufriedenheit der Zuweiser:innen, Nachhaltigkeit der Effekte und gesundheitsökonomische Parameter von zentraler Bedeutung. Eine transparente, regelmäßig aktualisierte Evidenzaufbereitung ist nicht nur Grundlage für Versorgung und Kostenerstattung, sondern ebenso für zeitgemäße Aus- und Weiterbildung.

Balneotherapien bei Volkskrankheiten wie Arthrose Die Arthrose ist eine hochprävalente chronisch-degenerative Erkrankung und eine ganz zentrale Ursache für Schmerzen, funktionelle Einschränkungen, Rückzug, Dekonditionierung und eine Abwärtsspirale mit reduzierter sozialer und beruflicher Teilhabe. Neben der individuellen Krankheitslast entsteht eine erhebliche sozioökonomische Belastung durch Produktivitätsverluste, Krankenstände und eine zunehmende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Balneotherapie stellt hierbei eine gut integrierbare, nebenwirkungsarme und vergleichsweise kosteneffiziente nichtpharmakologische Therapieoption dar, insbesondere als Bestandteil multimodaler Gesamtkonzepte. Balneotherapeutische Effekte bei Arthrose resultieren aus der Kombination thermischer, mechanischer, hydrostatischer, chemischer und psychologischer Wirkfaktoren. Wärmeanwendungen fördern Durchblutung, Muskelrelaxation und Detonisierung periartikulärer Strukturen und reduzieren Schmerz. Kälteanwendungen können entzündungsassoziierte Beschwerden und Schwellung lindern. Auftrieb reduziert das effektive Körpergewicht und entlastet tragende Gelenke – hydrostatischer Druck unterstützt den venösen Rückstrom und Lymphfluss. Bewegungstherapie im Wasser ermöglicht schmerzarmes Üben, fördert Mobilisation, verbessert den Bewegungsumfang und unterstützt Trainingsreize für Kraft, Ausdauer, Koordination und Balance. Mineralische Inhaltsstoffe können entzündungsmodulierend wirken, und schwefelhaltige Anwendungen werden mit antiinflammatorischen und analgetischen Effekten in Verbindung gebracht. Psychologische Effekte umfassen Entspannung, Stressreduktion und Modulation der Schmerzwahrnehmung. Balneotherapie ist nicht kurativ, kann jedoch klinisch relevant Schmerzen reduzieren und dadurch Mobilisierung, Aktivierung und Training erst ermöglichen oder verbessern. Die höchste Wirksamkeit entfaltet sie als Bestandteil multimodaler Programme mit Bewegungstherapie, weiteren physikalischen Modalitäten, medikamentösen Strategien und psychologischen Interventionen. 1 Reduktion peripherer nozizeptiver Aktivität Hemmung spinaler Schmerzleitung Dämpfung zentraler Sensibilisierung Aktivierung endogener Schmerzhemmung Vegetative Rebalancierung Ermöglichung aktiver Therapie Die schmerzlindernden Effekte balneotherapeutischer Interventionen sind kein unspezifisches Begleitphänomen, sondern beruhen auf mehreren nachgewiesenen peripheren, spinalen und supraspinalen Wirkmechanismen, die in Summe eine klinisch relevante Analgesie bewirken (Tab.und nachfolgend). Diese Mechanismen greifen auf unterschiedlichen Ebenen der Schmerzverarbeitung an und erklären, warum Balneotherapie insbesondere bei chronischen muskuloskeletalen Schmerzen wirksam sein kann. Modulation nozizeptiver Afferenzen auf peripherer Ebene: Thermische Reize, hydrostatischer Druck und mechanische Entlastung führen zu einer Reduktion peripherer nozizeptiver Aktivität. Wärmeanwendungen bewirken eine Vasodilatation, verbesserte Mikrozirkulation und Reduktion ischämieassoziierter Schmerzmediatoren. Gleichzeitig kommt es zu einer Abnahme peripherer Sensibilisierung durch Reduktion inflammatorischer Mediatoren im periartikulären und muskulären Gewebe. Kälteanwendungen wirken über eine Reduktion der Nervenleitgeschwindigkeit, eine Dämpfung nozizeptiver C‑ und Aδ-Fasern sowie eine Hemmung entzündungsassoziierter Prozesse. Diese Effekte sind insbesondere bei akzentuierten Entzündungs- und Schwellungszuständen klinisch relevant. Gate-Control-Mechanismen auf spinaler Ebene. Balneotherapeutische Reize aktivieren über thermische, mechanische und sensorische Stimuli großkalibrige afferente Fasern, die auf Rückenmarkebene inhibitorische Interneurone stimulieren. Dadurch kann die Weiterleitung nozizeptiver Signale im Hinterhorn gehemmt werden. Dieser Gate-Control-Mechanismus stellt einen zentralen Bestandteil der akuten analgetischen Wirkung dar und erklärt die häufig rasch eintretende Schmerzreduktion während und unmittelbar nach balneotherapeutischen Anwendungen. Reduktion zentraler Sensibilisierung. Chronische Schmerzen, insbesondere bei Arthrose und Rückenschmerz, sind häufig mit zentraler Sensibilisierung assoziiert. Wiederholte balneotherapeutische Interventionen können durch anhaltende Reduktion nozizeptiver Afferenzen und verbesserte afferente sensorische Inputs zu einer Normalisierung zentraler Verarbeitungsprozesse beitragen helfen. Klinisch kann sich dies in einer verminderten Schmerzintensität, reduzierter Allodynie und verbesserter Belastbarkeit äußern. Anzeige Aktivierung endogener analgetischer Systeme. Balneotherapie stimuliert die endogene Schmerzhemmung, u. a. durch Aktivierung absteigender inhibitorischer Bahnen. In Studien wurde eine vermehrte Freisetzung endogener Opioide (z. B. Endorphine) sowie eine Modulation serotonerger und noradrenerger Systeme beschrieben. Diese Mechanismen tragen wesentlich zur nachhaltigen Schmerzreduktion bei und erklären, warum balneotherapeutische Effekte über die unmittelbare Anwendungsdauer hinaus anhalten können. Vegetative Rebalancierung und Stressachsen-Modulation. Chronischer Schmerz ist eng mit einer Dysregulation des autonomen Nervensystems assoziiert. Balneotherapeutische Anwendungen fördern eine Verschiebung vom sympathikotonen in Richtung vagotonen Zustand, was zu einer Absenkung stressassoziierter Schmerzverstärkung führt. Die Modulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse trägt zur Reduktion stressinduzierter Hyperalgesie bei und stabilisiert die Schmerzverarbeitung auf zentraler Ebene. Muskelrelaxation und Reduktion myofaszialer Schmerzquellen. Ein wesentlicher Anteil muskuloskeletaler Schmerzen ist myofaszial bedingt. Wärmeeinwirkung, hydrostatische Entlastung und mineralische Effekte führen zu einer Detonisierung hypertoner Muskulatur, Reduktion Triggerpunkt-assoziierter Schmerzen und Verbesserung der Muskeldehnfähigkeit. Diese Effekte reduzieren sekundäre nozizeptive Inputs und unterbrechen Schmerz-Bewegungsvermeidungs-Zyklen. Verbesserung der Bewegungsfähigkeit als sekundärer analgetischer Mechanismus: Analgesie durch Balneotherapie wirkt nicht isoliert, sondern häufig als Voraussetzung für aktive Bewegung. Durch Schmerzreduktion wird Bewegungstherapie möglich, was wiederum langfristig zu weiterer Schmerzabnahme führt. Dieser indirekte analgetische Effekt über Aktivierung, Training und Funktionsverbesserung ist klinisch hochrelevant und unterscheidet balneotherapeutische Interventionen von rein passiven Maßnahmen. Anzeige Psychobiologische Modulation der Schmerzwahrnehmung: Psychologische Effekte sind integraler Bestandteil der Analgesie. Balneotherapie reduziert Angst, Stress und Katastrophisierung und verbessert die subjektive Kontrolle über das Schmerzgeschehen. Diese Effekte sind neurobiologisch fundiert und wirken über zentrale Netzwerke der Schmerzverarbeitung. Sie sind kein Placebo im trivialen Sinn, sondern Bestandteil der biopsychosozialen Schmerzmodulation. 1 Die analgetische Wirkung der Balneotherapie ergibt sich demnach aus dem Zusammenspiel mehrerer Mechanismen (Tab.), die peripher, spinal, supraspinal und psychosozial wirken. Entscheidend ist dabei die serielle Anwendung sowie die Integration in multimodale Behandlungskonzepte, da nur so nachhaltige Effekte auf Schmerz, Funktion und Teilhabe erzielt werden können. Balneotherapie ist damit kein Ersatz, sondern ein evidenzbasierter Verstärker moderner Schmerztherapie, insbesondere bei chronischen muskuloskeletalen Erkrankungen. Indikationsstellung und Kontraindikationen Der Einsatz von Maßnahmen der Balneotherapie ist eine für viele Patient:innen sichere und wirksame Therapieoption. Kontraindikationen bestehen insbesondere bei fieberhaften Erkrankungen, schwerwiegenden, fortgeschrittenen sowie instabilen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselentgleisungen, bestimmten Dermatosen und weiteren Konstellationen, in denen thermische oder hydrostatische Belastungen nicht vertretbar sind, wie u. a. offenen Wunden etc. Eine sorgfältige Indikationsstellung und Risikostratifizierung ist daher obligat. Anzeige Evidenzlage und klinische Implikationen Die aktuelle wissenschaftliche Datenlage weist darauf hin, dass Balneotherapie bei Arthrose konsistent mit einer Reduktion des Symptoms Schmerz sowie mit einer Verbesserung der körperlichen Funktion assoziiert ist. Rezentere systematische Übersichten berichten über positive Effekte in unterschiedlichen Settings und Modalitäten, wobei die Heterogenität der Behandlungsprotokolle, Outcome-Parameter und Studiendesigns eine quantitative Zusammenfassung häufig limitiert. Die Evidenz ist insgesamt als moderat einzuschätzen, was primär auf methodische Unterschiede und die eingeschränkte Vergleichbarkeit ortsgebundener Heilvorkommen zurückzuführen ist. Studien mit mineralischen Wässern, Peloidanwendungen und kombinierten Konzepten zeigen überwiegend signifikante Vorteile zugunsten balneotherapeutischer Interventionen. Positive Effekte werden regelmäßig mit standardisierten Instrumenten zur Erfassung von Schmerz, Gelenkfunktion, Mobilität und gesundheitsbezogener Lebensqualität beschrieben. Einzelne Arbeiten zeigen fehlende Unterschiede zwischen unterschiedlichen Spa-basierten Programmen, was als Hinweis auf eine bereits hohe Grundwirksamkeit balneotherapeutischer Kerninterventionen interpretiert werden kann. Andere Studien weisen auf anhaltende Effekte über den unmittelbaren Behandlungszeitraum hinaus hin, teils über mehrere Monate. Peloidtherapien zeigen in mehreren Untersuchungen signifikante Effekte auf Schmerz und Funktion, wobei Unterschiede in Art, Temperatur, Applikationsdauer und Kontrollinterventionen bestehen. Hydrotherapeutische Übungsprogramme mit und ohne mineralische Zusätze zeigen ebenfalls positive Effekte auf Funktion, Selbstwirksamkeit und Lebensqualität – in einzelnen Studien wurden nachhaltige Effekte über Monate berichtet. In Summe sprechen die Daten dafür, dass Balneotherapie als klinisch relevante, ergänzende Therapieoption innerhalb leitlinienorientierter, multimodaler Arthrose-Konzepte einzustufen ist, insbesondere mit dem Ziel, Schmerzen zu reduzieren, Aktivierung zu ermöglichen und funktionelle Ressourcen nachhaltig zu stärken.

Balneotherapie bei Volkskrankheit Rücken- und Kreuzschmerz Evidenzlage und klinische Implikationen Rücken- und Kreuzschmerzen zählen zu den häufigsten muskuloskeletalen Beschwerdebildern und stellen eine der führenden Ursachen für Schmerz, funktionelle Einschränkungen, Arbeitsunfähigkeit und verminderte gesundheitsbezogene Lebensqualität dar. Sie sind damit nicht nur ein zentrales medizinisches Problem, sondern auch von erheblicher gesundheitsökonomischer und sozialmedizinischer Relevanz. Vor diesem Hintergrund kommt nichtmedikamentösen, nebenwirkungsarmen und multimodal integrierbaren Therapieansätzen – wie der Balneotherapie – ein besonderer Stellenwert zu. Diese Interventionen wirken über kombinierte thermische, mechanische, hydrostatische, chemische und psychologische Mechanismen und eignen sich als ergänzende Therapieoption im Rahmen moderner Behandlungskonzepte bei Rücken- und Kreuzschmerzen. Rezentere Studien berichten signifikante Verbesserungen des Symptoms Schmerz sowie der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Darüber hinaus werden positive Effekte auf funktionelle Parameter, Mobilität und allgemeines Wohlbefinden beschrieben. Die klinische Relevanz wird durch den Einsatz standardisierter, validierter Messinstrumente gestützt. Insgesamt deuten die verfügbaren Daten darauf hin, dass die Integration balneotherapeutischer Maßnahmen einen relevanten Beitrag zum Behandlungserfolg leisten kann. Gleichzeitig ist die Studienlage durch erhebliche methodische Heterogenität gekennzeichnet. Unterschiede bestehen in Art, Dauer und Intensität der Interventionen, im Setting sowie in Stichprobengrößen und Vergleichsgruppen. Zudem ist die Verblindung in physikalischen Interventionen methodisch limitiert. Metaanalytische Auswertungen berichten konsistent über Verbesserungen von Schmerz, Funktion, Mobilität und Lebensqualität durch thermal-mineralische Anwendungen, weisen jedoch ebenfalls auf heterogene Outcome-Parameter und methodische Unterschiede hin. Trotz dieser Limitationen kann Balneotherapie nach aktuellem Wissensstand als klinisch relevante additive Therapieoption innerhalb leitlinienorientierter Diagnose- und Behandlungskonzepte bei Rücken- und Kreuzschmerzen angesehen werden. Insbesondere im Rahmen multimodaler, interdisziplinärer und rehabilitativer Programme kann Balneotherapie Schmerzen reduzieren, Funktion verbessern und den Zugang zu weiterführender Bewegungstherapie, Trainingstherapie und Aktivierung erleichtern.

Fazit Balneotherapie und Klimatherapie sind zusammengefasst eine wissenschaftlich fundierte, ressourcenschonende und patient:innenfreundliche, physikalische Therapieform mit hohem Potenzial für Prävention, Therapie und Rehabilitation – eine Brücke zwischen Medizin, Natur und Gesundheitspolitik. Die weite Thematik der Balneotherapie steht demnach in ihrer klinischen Anwendung für Prävention, Regeneration und Rehabilitation und damit für Gesunderhaltung und Gesundheitswiederherstellung. Bei Volkskrankheiten und Kostentreibern wie bei Arthrose und bei Rücken- und Kreuzschmerz können balneotherapeutische Verfahren Schmerzen reduzieren, Funktionen verbessern und die Teilhabe stärken, insbesondere wenn sie als Bestandteil multimodaler, qualitätsgesicherter Gesamtkonzepte eingesetzt werden. Für die Zukunft sind eine transparente Evidenzaufbereitung, systematische Evaluation der Gesamtkonzepte und eine verbesserte wissenschaftliche Anschlussfähigkeit entscheidend, um klinische Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und ökonomische Sinnhaftigkeit belastbar darzustellen. Infobox Im Rahmen dieser Serie führt Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin, Medizinische Universität Wien, Präsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (ÖGPMR) in die unterschiedlichen Therapieformen ein, die unter dem Begriff „regenerative physikalische Therapien“ zusammengefasst werden: Elektrotherapie, Thermotherapie, Mechanotherapie, Klima- und Balneotherapie sowie Licht- bzw. Phototherapie. Empfehlung als weiterführende Literatur: Crevenna R. Physikalische Medizin und Rehabilitation – Ein Kurzlehrbuch. Facultas/Maudrich 2018, ISBN-13 978-3708914091 Die bereits erschienenen Beiträge zu dieser Serie finden Sie auf pains.at : www.pains.at/schmerzmedizin/serie-regenerative-physikalische-Therapien Bild vergrößern

Interessenkonflikt R. Crevenna gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

