Bakterien, deine Freunde und Helfer?

Zurück zum Zitat Zmora N, Zilberman-Schapira G, Suez J, Mor U, Dori-Bachash M, Bashiardes S et al (2018) Personalized Gut Mucosal Colonization Resistance to Empiric Probiotics Is Associated with Unique Host and Microbiome Features. Cell 174(6):1388–1405 e21CrossRefPubMed