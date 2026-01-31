 Zum Inhalt

Spektrum der Augenheilkunde

Bakterielle Keratitis

Klinische Aspekte, Erreger und Therapie

  • 01.02.2026
  • DFP-Fortbildung
Erschienen in:
Verfasst von
Loïc Hamon
Dr. med. Yaser Abu Dail
Dr. med. Loay Daas
Prof. Dr. med. Berthold Seitz
Erschienen in
Spektrum der Augenheilkunde | Ausgabe 1/2026

Zusammenfassung

Bakterielle Infektionen sind in Ländern mit hohem Einkommen bei Weitem die häufigste Ursache für die infektiöse Keratitis. Das klinische Erscheinungsbild kann je nach Art und Spezies der Bakterien sehr unterschiedlich sein und reicht von kleinen oberflächlichen Infiltraten bis hin zu nekrotisierenden Formen. Die zahlreichen Klassen verfügbarer Antibiotika machen den therapeutischen Spielraum vielfältig und komplex, insbesondere bevor der Erreger spezifiziert und die Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika getestet wurde. Neue therapeutische Ansätze zur Verringerung der Virulenz sind in Forschung. Dieser DFP-Artikel befasst sich mit den klinischen, diagnostischen und therapeutischen Ansätzen zur Erkennung und Behandlung der bakteriellen Keratitis.
