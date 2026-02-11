B-Zell-gerichtete Therapien in der Rheumatologie

Idiopathische inflammatorische Myopathien (IIM) sind seltene, aber potenziell (lebens)bedrohliche Erkrankungen. Eine interdisziplinäre Abklärung und Behandlung sollten immer erfolgen. Zugelassene Substanzen gibt es kaum, und ein relevanter Anteil der Patienten spricht nicht ausreichend auf konventionelle Therapien an. B‑Zell-gerichtete Therapien – i. d. R heute noch Rituximab – haben sich in der Rheumatologie und der Behandlung der IIM als effektive und meist gut verträgliche Substanzen etabliert. Besonders relevant ist der Einsatz bei Myositis-assoziierter Lungenbeteiligung und/oder therapierefraktären Myositiden. Heute stehen neue zielgerichtete Anti-CD20-, Anti-CD19- oder Anti-CD38-Antikörper in der Immunologie zur Verfügung und werden derzeit auch experimentell bei IIM eingesetzt. In diesem Fallbericht stellen wir einen Patienten mit einer therapierefraktären Myositis bei einem Jo-1-Syndrom vor und diskutieren moderne B‑Zell-gerichtete Therapien im Kontext der verfügbaren Literatur.