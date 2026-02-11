Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Rheuma Plus / Schweiz

B-Zell-gerichtete Therapien in der Rheumatologie

Exemplarisch dargestellt anhand der Behandlung idiopathischer inflammatorischer Myopathien

  • 10.02.2026
  • Originalien
Verfasst von
Dr. med. Katharina Rose
Dr. med. Christian Lechtenböhmer
Priv. Doz. Dr. med. Christof Iking-Konert
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz

Zusammenfassung

Idiopathische inflammatorische Myopathien (IIM) sind seltene, aber potenziell (lebens)bedrohliche Erkrankungen. Eine interdisziplinäre Abklärung und Behandlung sollten immer erfolgen. Zugelassene Substanzen gibt es kaum, und ein relevanter Anteil der Patienten spricht nicht ausreichend auf konventionelle Therapien an. B‑Zell-gerichtete Therapien – i. d. R heute noch Rituximab – haben sich in der Rheumatologie und der Behandlung der IIM als effektive und meist gut verträgliche Substanzen etabliert. Besonders relevant ist der Einsatz bei Myositis-assoziierter Lungenbeteiligung und/oder therapierefraktären Myositiden. Heute stehen neue zielgerichtete Anti-CD20-, Anti-CD19- oder Anti-CD38-Antikörper in der Immunologie zur Verfügung und werden derzeit auch experimentell bei IIM eingesetzt. In diesem Fallbericht stellen wir einen Patienten mit einer therapierefraktären Myositis bei einem Jo-1-Syndrom vor und diskutieren moderne B‑Zell-gerichtete Therapien im Kontext der verfügbaren Literatur.
Titel
B-Zell-gerichtete Therapien in der Rheumatologie
Exemplarisch dargestellt anhand der Behandlung idiopathischer inflammatorischer Myopathien
Verfasst von
Dr. med. Katharina Rose
Dr. med. Christian Lechtenböhmer
Priv. Doz. Dr. med. Christof Iking-Konert
Publikationsdatum
10.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz
Print ISSN: 3004-9253
Elektronische ISSN: 3004-8931
DOI
https://doi.org/10.1007/s44332-026-00107-x
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.