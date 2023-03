Axiale und periphere Spondyloarthritis

Zurück zum Zitat de Hooge M, van den Berg R, Navarro-Compan V et al (2016) Patients with chronic back pain of short duration from the SPACE cohort: which MRI structural lesions in the sacroiliac joints and inflammatory and structural lesions in the spine are most specific for axial spondyloarthritis? Ann Rheum Dis 75:1308–1314 CrossRefPubMed