Axiale Spondylarthritis

Die axiale Spondyloarthritis (AxSpA) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung mit häufig jahrelanger Diagnoseverzögerung. Der Fall einer 34-jährigen Patientin mit Psoriasis und entzündlichem Rückenschmerz verdeutlicht die Bedeutung frühzeitiger Bildgebung und interdisziplinärer Betreuung. Neben NSAR und Biologika spielen nichtpharmakologische Maßnahmen, insbesondere Training und Patientenschulung, eine zentrale Rolle. Persistierende Fatigue und noziplastische Schmerzen erfordern multimodale Ansätze, um die Lebensqualität trotz kontrollierter Entzündung zu verbessern.