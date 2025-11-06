Zum Inhalt
Zusammenfassung

Die axiale Spondyloarthritis (AxSpA) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung mit häufig jahrelanger Diagnoseverzögerung. Der Fall einer 34-jährigen Patientin mit Psoriasis und entzündlichem Rückenschmerz verdeutlicht die Bedeutung frühzeitiger Bildgebung und interdisziplinärer Betreuung. Neben NSAR und Biologika spielen nichtpharmakologische Maßnahmen, insbesondere Training und Patientenschulung, eine zentrale Rolle. Persistierende Fatigue und noziplastische Schmerzen erfordern multimodale Ansätze, um die Lebensqualität trotz kontrollierter Entzündung zu verbessern.
Titel
Axiale Spondylarthritis
Von der Theorie in die Praxis anhand eines Patientinnenbeispiels
Verfasst von
Jean-Pascal Grenier, MD, PT, MSc
Publikationsdatum
05.11.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-025-00262-x
