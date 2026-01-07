Zum Inhalt

Spektrum der Augenheilkunde

Nachhaltigkeit in der Augenchirurgie: Ergebnisse einer Umfrage an österreichischen Augenabteilungen

Verfasst von
S. Puchner
M. Amon
O. Findl
M. Rehak
A. Wedrich
Primarärztekommission
Erschienen in
Spektrum der Augenheilkunde

Zusammenfassung

Das Gesundheitswesen ist ein bedeutender Verursacher von globalen Treibhausgasemissionen, dies betrifft insbesondere die Augenheilkunde mit ihrem hohen Operationsvolumen, wodurch eine enorme Menge an Abfall erzeugt wird. Ziel dieser von der Primarärztekommission durchgeführten Umfrage war es, die Krankenhausprozesse verschiedener Abteilungen hinsichtlich Nachhaltigkeit zu vergleichen und das Abfallaufkommen im Zuge der operativen Tätigkeit abzuschätzen. Dafür wurde ein anonymer schriftlicher Fragebogen an die unterschiedlichen Augenabteilungen in Österreich verteilt. Die Teilnahme war freiwillig. Im Anschluss wurden die gesammelten Daten systematisch analysiert. Der Fragebogen umfasste 37 Fragen, die sich auf 4 Bereiche konzentrierten: 1. Krankenhausprozesse, Qualitätsmanagement und Organisation, 2. Intravitrealinjektionen (IVOM), 3. Kataraktoperationen, 4. Operationen am hinteren Augenabschnitt. Die Umfrageergebnisse haben in allen Bereichen ein erhebliches Einsparpotenzial aufgezeigt, was zu dem Schluss führt, dass Effizienzsteigerungen und Optimierungen möglich sind.
