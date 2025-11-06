Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Schmerz Nachrichten

Auf ins nächste Vierteljahrhundert!

Die SCHMERZ NACHRICHTEN als gemeinschaftliches Zukunftsprojekt

  • 05.11.2025
  • Editorial
Verfasst von
Mag. Volkmar Weilguni
Monica Friedmann
Birgit Schmidle-Loss
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Auszug

Liebe Leser:innen, …
Titel
Auf ins nächste Vierteljahrhundert!
Die SCHMERZ NACHRICHTEN als gemeinschaftliches Zukunftsprojekt
Verfasst von
Mag. Volkmar Weilguni
Monica Friedmann
Birgit Schmidle-Loss
Publikationsdatum
05.11.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-025-00264-9