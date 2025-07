Die Teilnahme an einem strukturierten Trainingsprogramm nach einer adjuvanten Chemotherapie bei Dickdarmkrebs war in der randomisierten kontrollierten CHALLENGE-Studie, die auf der ASCO-Jahresversammlung 2025 vorgestellt und gleichzeitig im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, mit einem signifikanten Überlebensvorteil verbunden.