Das Programm „Arthrosetherapie 2.0“ zur Behandlung der Kniearthrose in Österreich bietet erstmalig eine evidenzbasierte konservative Therapie, die Bewegung, Ernährung, Supplementierung und Edukation kombiniert. Kurzfristig soll das Programm die Lebensqualität und Funktionalität der Patienten verbessern und Schmerzen reduzieren. Ein weiteres Ziel ist, den Zeitpunkt einer möglichen Kniegelenkprothesenoperation möglichst lange hinauszögern. Das Programm wird wissenschaftlich begleitet, von der Donau Universität Krems evaluiert und in Zusammenarbeit mit Fachärzten, Sportwissenschaftlern und Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Die Basistherapie umfasst eine aktive medizinische Trainingstherapie, die auf den individuellen Bedürfnissen der Patienten basiert, und eine entzündungshemmende Ernährungsberatung. Ein wichtiger Bestandteil ist die Gewichtskontrolle: Patienten mit Übergewicht wird empfohlen, innerhalb von 6 Monaten 5 % ihres Körpergewichts zu reduzieren. Zudem werden spezielle Tests zur Messung von Mobilität, Stabilität und Muskelkraft eingesetzt. Besonders im Fokus steht die Edukation der Patienten, die durch ein innovatives Arthrosekartenspiel und gezielte Schulungsmaßnahmen erfolgt. Der Patient wird Experte seiner Erkrankung. Die Ernährungsberatung fördert eine entzündungshemmende Diät, die auf komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidanzien setzt, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Ziel des Programms ist es, den funktionellen Status zu verbessern und die Patienten in ihrer Selbstverantwortung zu stärken. Langfristig werden durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die gesammelten Daten eine bessere Prognose und individuellere Behandlungsmöglichkeiten entwickelt.