Arthritis, Enthesitis und Muskelatrophie in Folge einer Kniedistorsion als initiale Präsentation einer Psoriasisarthritis sine psoriase

Zurück zum Zitat Ziade N, Bou Absi M, Baraliakos X (2022) Peripheral spondyloarthritis and psoriatic arthritis sine psoriase: are we dealing with semantics or clinically meaningful differences? RMD Open 8(2):e2592. https://doi.org/10.1136/rmdopen-2022-002592CrossRefPubMedPubMedCentral