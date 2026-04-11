ARENA – das neue österreichische Register für antikörpervermittelte Erkrankungen des Nervensystems
- Open Access
- 10.04.2026
- Neurologie
Zusammenfassung
Antikörpervermittelte Erkrankungen des Nervensystems stellen ein rasch wachsendes und klinisch heterogenes Spektrum neurologischer Erkrankungen dar, welche bisher meist nur unvollständig verstanden sind. Das neue „Austrian Registry for Nervous System Antibody-Mediated Diseases“ (ARENA) hat das Ziel diese verschiedenen Erkrankungen (MOGAD, NMOSD, Autoimmunenzephalitis, paraneoplastische neurologische Syndrome, Paranodopathien) in einem gemeinsamen Register mit parallel geführter Biobank systematisch zu erfassen, um so das Verständnis dieser Erkrankungen sowie die Diagnostik und Therapie für betroffene Patientinnen und Patienten zu verbessern. Aktuell nehmen bereits viele neurologische Kliniken in Österreich mit Vertretern aus allen Bundesländern als ARENA-Zentren teil. Eine Informationsplattform für Behandelnde sowie Patient:innen und Angehörige soll zudem in Zukunft geschaffen werden.
Einleitung
Antikörpervermittelte Erkrankungen des Nervensystems (AENS) umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Krankheitsentitäten. Dieses reicht von demyelinisierenden Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie der Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierten Erkrankung (MOGAD), der Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung (NMOSD) über antikörpermediierte Enzephalitiden (Autoimmunenzephalitiden, AE) sowie demyelinisierende Erkrankungen des peripheren Nervensystems (Paranodopathien) bis hin zu paraneoplastischen neurologischen Syndromen (PNS), bei denen nicht eigenständig pathogene Antikörper gegen intrazelluläre neuronale Proteine als definitive diagnostische Marker der Erkrankungen verwendet werden können.
AENS sind seltene Erkrankungen mit einem hohen Bedarf an weiterer Forschung
Anzeige
Diese neuartige Gruppe an neurologischen Erkrankungen, die ein rasch wachsendes Subfeld in der Neurologie darstellt, eint, dass sie einerseits erst rezent – ein großer Teil erst innerhalb der letzten 20 Jahre – entdeckt wurden und andererseits vergleichsweise selten in der Bevölkerung vorkommen. Hieraus ergibt sich, dass das Wissen zur Epidemiologie, Pathophysiologie und zum (Langzeit‑)Krankheitsverlauf noch deutlich limitiert ist und ein großer Bedarf an weiterer Erforschung und exakter klinischer Dokumentation dieser Erkrankungen besteht.
Ziel von ARENA ist die Schaffung eines gemeinsamen Registers für alle AENS
Das Ziel des neuen Registers, das unter der Schirmherrschaft der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) betrieben wird, ist daher, diese seltenen Erkrankungen zentral unter einem Dach zu sammeln, um so einerseits die Epidemiologie in Österreich besser zu erfassen und die Vernetzung der österreichischen Zentren zu fördern, als auch eine Grundlage für nationale und internationale Forschungsprojekte zu schaffen, welche zu einem besseren Verständnis dieser Erkrankungen beitragen.
Das Register wird unter der Schirmherrschaft der ÖGN betrieben
Anzeige
In diesem Rahmen soll zudem eine prospektive, dezentrale Biobank für AENS etabliert werden.
Register
Um den verschiedenen Symptomen und Krankheitsbildern gerecht zu werden, ist das Register in zwei Subregister unterteilt, einerseits NMOSD und MOGAD sowie andererseits AE, PNS und Paranodopathien.
ARENA besteht aus einer Datenbank mit zwei Subregistern sowie einer Biobank
Eingeschlossen werden können Patientinnen und Patienten jeden Alters, einschließlich pädiatrischer Patientinnen und Patienten.
Subregister MOGAD/NMOSD
NMOSD sind charakterisiert durch pathogene Antikörper gegen das Wasserkanalprotein Aquaporin‑4 (AQP4-IgG). Klinisch imponieren die Erkrankungen durch häufige und schwere Erkrankungsschübe mit (bilateraler) Optikusneuritis, langstreckiger Myelitis und Beteiligung bestimmter Hirnstamm- und Kleinhirnareale. Die Schübe verlaufen hierbei deutlich aggressiver als bei der multiplen Sklerose (MS).
Eine weitere eigenständige Krankheitsentität, die früher dem MS-Spektrum zugeordnet wurde, ist die MOGAD (Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierte Erkrankung). Sie ist charakterisiert durch das Vorliegen von Antikörpern gegen das Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG) und zeigt klinisch ein heterogenes Krankheitsbild mit (monophasischer oder rezidivierender) Optikusneuritis, Myelitis und/oder Enzephalitis. Insbesondere bei Kindern zeigt sich häufig eine akute, disseminierte Enzephalomyelitis (ADEM).
Während bei der NMOSD die Pathogenität des anti-AQP4-Antikörpers bereits gezeigt werden konnte, ist die genaue Pathophysiologie der MOGAD noch Gegenstand aktueller Forschung. Insbesondere für die NMOSD gibt es deshalb bereits zugelassene Medikamente wie zum Beispiel die C5-Komplementinhibitoren Eculizumab und Ravulizumab oder den IL-6-Blocker Satralizumab.
Ein besonderes Augenmerk des Subregisters NMOSD/MOGAD liegt daher neben der genaueren Charakterisierung der verschiedenen Krankheitsmanifestationen auch in der prospektiven Dokumentation der verschiedenen Therapieoptionen.
Anzeige
Subregister AE/PNS/Paranodopathien
Antikörpervermittelte Enzephalitiden (Autoimmunenzephalitiden) bezeichnen ein Spektrum an Erkrankungen, die durch Autoantikörper gegen neuronale Oberflächenproteine charakterisiert sind. Klinisch zeigen diese ein heterogenes Bild an Symptomen. Am häufigsten ist die limbische Enzephalitis, die durch neu auftretende epileptische Anfälle, Gedächtnisstörungen sowie psychiatrische Symptome gekennzeichnet ist. Abhängig von der Funktion des Zielproteins können durch verschiedene pathogene Antikörper auch Symptome wie Bewegungsstörungen, Ataxien oder Schlafstörungen auftreten. Das Spektrum der bekannten Antikörper wächst stetig. Darüber hinaus gibt es aber nach wie vor sog. antikörpernegative Enzephalitiden, die zwar die klinischen Kriterien einer Autoimmunenzephalitis erfüllen, bei denen jedoch kein Nachweis bekannter Antikörper gelingt.
Paraneoplastische neurologische Syndrome (PNS) sind gekennzeichnet durch den Nachweis von Autoantikörpern gegen überwiegend intraneuronale Antigene. Diese mit bis zu > 80 % tumorassoziierten Syndrome sind charakterisiert durch eine vermutlich T‑Zell-vermittelte Pathologie, der Antikörper ist hierbei ein diagnostischer Marker. Klinisch zeigt sich häufig ein rasch progredientes zerebelläres Syndrom, es können jedoch auch unter anderem eine limbische Enzephalitis oder eine sensible Neuronopathie auftreten. Die PNS zeigen im Gegensatz zur Autoimmunenzephalitis häufig auch bei rascher Therapieeinleitung (Behandlung des zugrunde liegenden Tumors und Immuntherapie) ein schlechtes therapeutisches Ansprechen mit einer schlechten Prognose.
Eine weitere Entität der antikörpervermittelten neurologischen Erkrankungen sind antikörpermediierte Erkrankungen des peripheren Nervensystems, die klinisch ursprünglich im Spektrum der chronisch inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathien (CIDP) eingeordnet wurden, aber mittlerweile als eigene Krankheitsentität gelten. Charakteristisch für diese Krankheitsgruppe sind pathogene Antikörper gegen Proteine im Bereich des Ranvier’schen Schnürrings (z. B. Contactin1, CASPR1, Neurofascin-155 und -186), weshalb sie auch als sog. nodale bzw. paranodale Antikörper bezeichnet werden. Zusätzlich zu den CIDP-ähnlichen Symptomen können hierbei auch begleitende internistische Erkrankungen, wie z. B. bei Neurofascin-186 ein nephrotisches Syndrom auftreten.
Das Augenmerk des Subregisters AE/PNS/Paranodopathien liegt daher neben der genaueren Erfassung der Häufigkeit dieser Erkrankungen auch in der besseren klinischen Charakterisierung der einzelnen assoziierten Symptomenkomplexe, sowie darin, in wissenschaftlichen Projekten unter Nutzung der Biobank das Verständnis der Pathophysiologie der einzelnen Antikörper zu verbessern.
Anzeige
Registerdaten
Daten, die von den jeweiligen Zentren für ihre betreuten Patientinnen und Patienten in die zentral gehostete Registerdatenbank pseudonymisiert eingegeben werden, umfassen demografische Informationen, Daten zur initialen Symptomatik, des klinischen Verlaufs der Erstmanifestation und der klinischen Follow-ups sowie paraklinische Befunde wie Serum- und Liquoruntersuchungen, Bildgebungen und weitere zusatzdiagnostische Befunde (z. B. Tumorscreenings bei AE und PNS). Ebenfalls werden im Register insbesondere die Daten zur initialen Therapie sowie der weiteren Therapie im Krankheitsverlauf erfasst, sodass dort ein umfassendes Bild der Erkrankung und ihres Verlaufs abgebildet ist. Die Eingabemasken der jeweiligen Subregister sind hierbei an die klinische Symptomatik der Erkrankungen und deren Verläufe angepasst und orientieren sich an bereits bestehenden internationalen Registerdatenbanken zu diesen Erkrankungen, um eine bessere Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten.
Biobank
Begleitend zum neuen Register soll auch eine prospektiv geführte Biobank für AENS etabliert werden. Ein Start ist hier im Laufe des Jahres 2026 geplant. Die Biobank wird hierbei dezentral, d. h. an jedem Zentrum selbst geführt, eine zusätzliche Teilnahme an der Biobank ist für die Zentren optional. Je nach den technischen Möglichkeiten der verschiedenen Zentren sollen einerseits reguläre Serum- und Liquorproben, Blutproben für genetische Untersuchungen und Gewebeproben asserviert werden, andererseits Proben auch direkt zu peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) und Liquorzellpellets weiterverarbeitet und für die zukünftige wissenschaftliche Nutzung gelagert werden. Die Proben sollen insbesondere bei Beginn der Erkrankung, jedoch auch im Follow-up jeweils im Rahmen von Routineuntersuchungen entnommen werden. Mittels der Biobank lassen sich hier insbesondere Studien zur Erforschung von Biomarkern zur Differenzialdiagnostik und Prognoseabschätzung, jedoch auch beispielsweise zur genetischen Risikobestimmung der Entwicklung einer AENS realisieren, welche aufgrund der niedrigen Inzidenzzahl dieser Erkrankungen dringend benötigt werden.
Teilnehmende Zentren
Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 01.02.2026) sind bereits insgesamt 23 österreichische Zentren Teilnehmer bei ARENA, die Teilnahme weiterer Zentren ist geplant. Zu den bereits teilnehmenden Zentren gehören einerseits alle Universitätskliniken, andererseits auch ein größerer Anteil der neurologischen Abteilungen in Österreich mit Vertretern aus allen Bundesländern (Abb. 1). Dies ermöglicht nicht nur die möglichst vollständige Erfassung der betroffenen Patientinnen und Patienten, sondern schafft auch die Möglichkeit einer wohnortnahen Überweisung der Patientinnen und Patienten durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte an ein teilnehmendes Zentrum. Ein Beitritt neuer Zentren zum Register ist hierbei jederzeit möglich.
Zusammenfassung und Ausblick
Neben den Zielen der Schaffung eines zentralen Registers zur vollständigen und systematischen Erfassung von betroffenen Patientinnen und Patienten und einer wissenschaftlichen Daten- und Biobank für nationale und internationale Kooperationsprojekte, soll ARENA auch als Informations- und Kommunikationsplattform über antikörpervermittelte Erkrankungen des Nervensystems dienen. Dabei wird ein regelmäßiger Newsletter die teilnehmenden Zentren über den aktuellen Stand des Registers sowie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse informieren. Zudem soll in Zukunft auch eine Website geschaffen werden, die Informationen über das Register und die Erkrankungen separat für medizinisches Fachpersonal, insbesondere aber auch für Patientinnen und Patienten in Österreich bereitstellt.
Anzeige
Fazit für die Praxis
-
Antikörpervermittelte Erkrankungen des Nervensystems sind seltene neurologische Erkrankungen mit häufig nur teilweise verstandener Pathophysiologie.
-
ARENA dient zur systematischen Erfassung von Patientinnen und Patienten mit NMOSD, MOGAD, Autoimmunenzephalitis, paraneoplastischen neurologischen Syndromen sowie Paranodopathien in Österreich und besteht aus einer zentralen Datenbank sowie einer dezentral geführten Biobank.
-
Primäre Ziele sind die bessere epidemiologische Erfassung dieser Erkrankungen, die Durchführung nationaler und internationaler wissenschaftlicher Projekte sowie die Schaffung einer Informationsplattform für Fachpersonal und betroffene Patienten und Patientinnen sowie Angehörige.
Mitglieder der ARENA-Studiengruppe
Doris Aigner; Hamid Assar; Miriam Bauer; Thomas Berger; Markus Breu; Clemens Cijan; Anna Damulina; Florian Deisenhammer; Christoph Denk; Christiane Gradl; Michael Guger; Harald Hegen; Thomas Hofer; Romana Höftberger; Mario Jeschow; Zuzana Karsanova; Michael Khalil; Barbara Kornek; Zsofia Kühn; Christian Lechner; Stefan Macher; Karl Matz; Tobias Moser; Stefan Oberndorfer; Elisabeth Olbert; Stefan Plesuvu; Johann Rappold; Helmut Rauschka; Markus Reindl; Paulus Rommer; Sabine Rumpler-Kreiner; Martin Schmidauer; Peter Schnider; Florian Schwendinger; Thomas Seifert-Held; Johann Sellner; Rudolf Sommer; Dimitre Staykov; Marian Sujak; Jürgen Thanner; Raffi Topakian; Temur Vardania; Milan Vosko; Dennis Weber; Peter Wipfler; Michael Winklehner; Thomas Wolf; Sebastian Wurth; Andrea-Mae Zepeda.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
R. Reinecke gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.