Einleitung

Antikörpervermittelte Erkrankungen des Nervensystems (AENS) umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Krankheitsentitäten. Dieses reicht von demyelinisierenden Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie der Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierten Erkrankung (MOGAD), der Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung (NMOSD) über antikörpermediierte Enzephalitiden (Autoimmunenzephalitiden, AE) sowie demyelinisierende Erkrankungen des peripheren Nervensystems (Paranodopathien) bis hin zu paraneoplastischen neurologischen Syndromen (PNS), bei denen nicht eigenständig pathogene Antikörper gegen intrazelluläre neuronale Proteine als definitive diagnostische Marker der Erkrankungen verwendet werden können.

AENS sind seltene Erkrankungen mit einem hohen Bedarf an weiterer Forschung

Anzeige

Diese neuartige Gruppe an neurologischen Erkrankungen, die ein rasch wachsendes Subfeld in der Neurologie darstellt, eint, dass sie einerseits erst rezent – ein großer Teil erst innerhalb der letzten 20 Jahre – entdeckt wurden und andererseits vergleichsweise selten in der Bevölkerung vorkommen. Hieraus ergibt sich, dass das Wissen zur Epidemiologie, Pathophysiologie und zum (Langzeit‑)Krankheitsverlauf noch deutlich limitiert ist und ein großer Bedarf an weiterer Erforschung und exakter klinischer Dokumentation dieser Erkrankungen besteht.

Ziel von ARENA ist die Schaffung eines gemeinsamen Registers für alle AENS

Das Ziel des neuen Registers, das unter der Schirmherrschaft der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) betrieben wird, ist daher, diese seltenen Erkrankungen zentral unter einem Dach zu sammeln, um so einerseits die Epidemiologie in Österreich besser zu erfassen und die Vernetzung der österreichischen Zentren zu fördern, als auch eine Grundlage für nationale und internationale Forschungsprojekte zu schaffen, welche zu einem besseren Verständnis dieser Erkrankungen beitragen.

Das Register wird unter der Schirmherrschaft der ÖGN betrieben

Anzeige

In diesem Rahmen soll zudem eine prospektive, dezentrale Biobank für AENS etabliert werden.