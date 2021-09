Arbeitssituation und Gedanken an einen Berufsausstieg

Die Arbeitssituation von Gesundheits- und Krankenpflegepersonen im Krankenhausbereich während der COVID 19-Pandemie in Österreich war der Untersuchungsgegenstand der GuK-C19-Studie. Insgesamt haben 2.470 Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die in der direkten Patientenversorgung tätig sind, an der Studie teilgenommen. Die Erhebung fand vom 30. März bis 24. April 2021 — während der dritten Corona-Welle — statt. Da es in Österreich bisher keine Informationen zu einer beruflichen Abwanderung aus dem Pflegeberuf gibt [], war das Ziel dieser Studie, erstmalig Daten zu den Gedanken an einen Ausstieg aus dem Pflegeberuf zu generieren. Die Studienergebnisse sind repräsentativ. ...