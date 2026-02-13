Die rheumatologische Versorgung ist durch komplexe Krankheitsbilder, heterogene Therapien sowie vielfältige systemische und patientenbezogene Einflussfaktoren geprägt. Begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen, zunehmender Kostendruck und komplexe Versorgungsstrukturen erfordern innovative Versorgungsansätze. Gesundheits-Apps können zur Unterstützung solcher Ansätze beitragen. Sie ermöglichen eine kontinuierliche Erfassung patientenberichteter Outcomes, fördern evidenzbasierte und individualisierte Entscheidungen und können Selbstmanagement, Verhaltensänderungen sowie soziale Unterstützung stärken. Die wissenschaftliche Evidenz zu ihren Effekten ist jedoch heterogen, bedingt durch grosse Unterschiede in Zielsetzung, Qualität und Funktionalität der Apps. Studien zeigen zudem, dass viele verfügbare Apps unzureichende, irreführende oder potenziell gefährliche Inhalte aufweisen. In der Rheumatologie existieren mehrere spezialisierte Apps, jedoch nur wenige systematische Wirksamkeitsstudien. Eine pauschale Empfehlung einzelner Anwendungen ist daher nicht möglich. Die Auswahl sollte stets ziel- und bedarfsorientiert erfolgen. Zur Qualitätsbeurteilung von Gesundheits-Apps stehen zahlreiche Instrumente wie MARS („mobile application rating scale“), SUS („system usability scale“), Usability-Fragebögen und nationale Kriterienkataloge zur Verfügung. Diese unterscheiden sich in Umfang, Zielsetzung und Aussagekraft; ein allgemein anerkanntes Standardinstrument existiert nicht. Eine fundierte Evaluation sollte Dimensionen wie Evidenzbasis, Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz, rechtliche Konformität und ethische Aspekte berücksichtigen. Für die Praxis ist entscheidend, individuell passende Apps zu wählen, diese in Versorgungsmodelle zu integrieren und bei der Vorauswahl insbesondere auf Evidenz, Zielgruppentauglichkeit und Datenschutz zu achten.