13.12.2021 | Apotheke | Pharma News | Onlineartikel | Spectrum Therapeutics

Verlässlicher Partner der Apotheken

Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics steht für professionellen Anbau von Medizinalhanf unter anderem in Österreich und für die Weiterverarbeitung der geernteten und getrockneten Blüten in Deutschland. So wird der Wirkstoff Dronabinol in höchster, GMP-zertifizierter Arzneistoffqualität gewonnen. Ein deutsch-österreichisches Erfolgsmodell!