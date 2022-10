APN in der kultursensiblen Palliativversorgung

Zusammenfassung

Akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen sind in unterschiedlichen Settings mehr und mehr gefragt. Eine Bedarfsanalyse zeigt, dass gerade in der Palliativversorgung von Menschen mit Migrationshintergrund Versorgungslücken existieren und vorhandene Leistungsangebote angepasst werden müssen. Der Einsatz von Advanced Practice Nurses im Kontext der kultursensiblen Palliativversorgung bietet dabei gute Lösungsansätze. Konkrete Einsatzmöglichkeiten durch explizit definierte Rollen und Aufgaben werden deutlich, hier am Beispiel von muslimischen Sterbenden. Durch die Entwicklung und Implementation von kultursensiblen Pflegekonzepten kann eine verbesserte Palliativversorgung ermöglicht werden.