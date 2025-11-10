Zum Inhalt
Aorta eines 42-jährigen Mannes

  • 10.11.2025
  • Bild

Aorta abdominalis eines 42-jährigen Mannes, von dorsal eröffnet


Prof. Dr. Oliver Peschel

Bildnachweise
Aorta eines 42-jährigen Mannes/© Prof. Dr. Oliver Peschel