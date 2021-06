Anwendungsmöglichkeiten der optischen Kohärenztomographie beim trockenen Auge

Zurück zum Zitat Napoli PE, Nioi M, Mangoni L, Gentile P, Braghiroli M, d’Aloja E, et al. Fourier-domain OCT imaging of the ocular surface and tear film dynamics: a review of the state of the art and an integrative model of the tear behavior during the inter-blink period and visual fixation. J Clin Med. 2020;9(3):668. PubMedCentralCrossRefPubMed