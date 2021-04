Antikörper-Therapie bei Osteoporose: Mechanismen, Therapieziele und Outcomes

Zurück zum Zitat Papapoulos S, Lippuner K, Roux C et al (2015) The effect of 8 or 5 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the FREEDOM extension study. Osteoporos Int 26:2773–2783. https://​doi.​org/​10.​1007/​s00198-015-3234-7 CrossRefPubMedPubMedCentral