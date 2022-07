Antikoagulation und Knochenstoffwechsel

Aus der Gruppe der Cumarine sind zur oralen Antikoagulation in Österreich Phenprocoumon (Marcoumar®) und Acecoumarol (Sintrom®) zugelassen, in anderen Ländern auch Warfarin (Coumadin® in Deutschland). Cumarine sind kompetitive Hemmer von Vitamin K, das als Kofaktor bei der Gamma-Karboxylierung der Gerinnungsfaktoren II, VII, IX, und X in der Leber notwendig ist (Abb.). Die Vitamin-K-abhängige Gamma-Karboxylierung ist auch für die Bildung von intaktem Osteokalzin, einem Protein der extrazellulären Knochenmatrix, in den Osteoblasten erforderlich. Osteokalzin wird nach der Synthese im Osteoblasten durch die Vitamin-K-abhängige γ‑Glutamyl-Karboxylase γ‑karboxyliert. Karboxyliertes Osteokalzin bindet an den Hydroxylapatit und akkumuliert in der Knochenmatrix. Bei dem Karboxylierungsprozess wird Vitamin K in Vitamin-K-Epoxid übergeführt, die Regeneration von Vitamin K aus dem Epoxid wird durch Cumarine blockiert (Hemmung der Vitamin-K-Epoxid-Reduktase), sodass ein Vitamin-K-Mangel entsteht. Bei Vitamin-K-Mangel bzw. Antagonisierung durch Cumarine wird nichtkarboxyliertes oder unterkarboxyliertes Osteokalzin gebildet, das nur eine geringe Affinität zur Knochenmatrix hat und hauptsächlich in das Blut abgegeben wird. Da Osteokalzin auch für die Kalziumbindung an Hydroxylapatit verantwortlich ist, resultiert aus einem Mangel an karboxyliertem Osteokalzin eine gestörte Matrixmineralisation.