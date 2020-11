Antiinfektive Therapie

Zurück zum Zitat Westwood M, Ramaekers B, Whiting P et al (2015) Procalcitonin testing to guide antibiotic therapy for the treatment of sepsis in intensive care settings and for suspected bacterial infection in emergency department settings: a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess 19:v–xxv, 1–236. https://​doi.​org/​10.​3310/​hta19960 CrossRefPubMedPubMedCentral