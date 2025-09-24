Anorektale Fehlbildungen (ARM) betreffen etwa 1 von 5000 Neugeborenen und erfordern eine spezialisierte, langfristige Betreuung. Eine sachgerechte Diagnostik umfasst das VACTERL-Screening, bildgebende Verfahren und die Evaluation von Sakrum und Rückenmark. Die Krickenbeck-Klassifikation ermöglicht eine präzise Einteilung und Prognoseabschätzung. Während die operative Korrektur in spezialisierten Zentren erfolgen sollte, kommt der postoperativen Langzeitbetreuung durch Kinderärzte entscheidende Bedeutung zu. Strukturierte Darmmanagement-Programme zeigen nachweislich signifikante Verbesserungen der Kontinenzraten und Lebensqualität bei gleichzeitiger Reduktion von Notaufnahmebesuchen und Gesundheitskosten. Ein multidisziplinärer Ansatz mit prokinetischen Medikamenten, Vermeidung chronischer Obstipation und psychosozialer Unterstützung ist essenziell für gute funktionelle Ergebnisse. Auch bei anhaltender Inkontinenz bestehen therapeutische Optionen zur Erreichung sozialer Kontinenz.