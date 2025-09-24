Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Pädiatrie & Pädologie

Anorektale Fehlbildungen

Praxisübersicht für Kinderärztinnen und Kinderärzte

  • 23.09.2025
  • Originalien
Verfasst von
PD Dr. Carlos A. Reck-Burneo
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie

Zusammenfassung

Anorektale Fehlbildungen (ARM) betreffen etwa 1 von 5000 Neugeborenen und erfordern eine spezialisierte, langfristige Betreuung. Eine sachgerechte Diagnostik umfasst das VACTERL-Screening, bildgebende Verfahren und die Evaluation von Sakrum und Rückenmark. Die Krickenbeck-Klassifikation ermöglicht eine präzise Einteilung und Prognoseabschätzung. Während die operative Korrektur in spezialisierten Zentren erfolgen sollte, kommt der postoperativen Langzeitbetreuung durch Kinderärzte entscheidende Bedeutung zu. Strukturierte Darmmanagement-Programme zeigen nachweislich signifikante Verbesserungen der Kontinenzraten und Lebensqualität bei gleichzeitiger Reduktion von Notaufnahmebesuchen und Gesundheitskosten. Ein multidisziplinärer Ansatz mit prokinetischen Medikamenten, Vermeidung chronischer Obstipation und psychosozialer Unterstützung ist essenziell für gute funktionelle Ergebnisse. Auch bei anhaltender Inkontinenz bestehen therapeutische Optionen zur Erreichung sozialer Kontinenz.
Titel
Anorektale Fehlbildungen
Praxisübersicht für Kinderärztinnen und Kinderärzte
Verfasst von
PD Dr. Carlos A. Reck-Burneo
Publikationsdatum
23.09.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Pädiatrie & Pädologie
Print ISSN: 0030-9338
Elektronische ISSN: 1613-7558
DOI
https://doi.org/10.1007/s00608-025-01326-5
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.