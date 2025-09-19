Zum Inhalt
PRO CARE

Anleitung von Auszubildenden im Qualifikationsmix der Berufe mit Pflegekompetenz in Österreich

Zur rechtlichen Situation der Praxisanleitung

  • 01.09.2025
  • PFLEGEBILDUNG
Erschienen in:
Verfasst von
Peter Jäger, BSCN, MSC
Dr. Michael Halmich, LL.M.
Erschienen in
PRO CARE | Ausgabe 5-6/2025

Zusammenfassung

Die Ausbildungslandschaft der Berufe mit Pflegekompetenz in Österreich ist vielfältig. Diese Vielfalt ermöglicht flexible Karrierewege, führt jedoch auch zu großen Herausforderungen in der Anleitung und Begleitung der Auszubildenden, welche primär durch Praxisanleitende gewährleistet wird. Neben fachlicher und pädagogischer Adaptionsfähigkeit ist deshalb insbesondere ein vertieftes Wissen über die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen nötig.
