Anleitung von Auszubildenden im Qualifikationsmix der Berufe mit Pflegekompetenz in Österreich

Die Ausbildungslandschaft der Berufe mit Pflegekompetenz in Österreich ist vielfältig. Diese Vielfalt ermöglicht flexible Karrierewege, führt jedoch auch zu großen Herausforderungen in der Anleitung und Begleitung der Auszubildenden, welche primär durch Praxisanleitende gewährleistet wird. Neben fachlicher und pädagogischer Adaptionsfähigkeit ist deshalb insbesondere ein vertieftes Wissen über die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen nötig.