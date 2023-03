Seit einigen Jahren wird das Thema „zu kurzes Zungenband“ intensiv diskutiert. Folgender Artikel beschreibt und kommentiert in drei Teilen die verschiedenen veröffentlichten Beurteilungsmethoden mit Evaluationsbögen zur Diagnostik und die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten und Konzepte zur Nachsorge.

Wir, die Autorinnen, haben umfangreiche Erfahrung mit einem multifaktoriellen Beurteilungskonzept für das zu kurze Zungenband, Schnittfrenotomie von anterioren und posterioren zu kurzen Zungenbändern und mit einer an den Grenzen des Babys und den Möglichkeiten der Familie orientierten Nachsorge. Auch wenn dies unser vorrangiger Erfahrungshintergrund ist, geben wir einen Überblick über das gesamte Spektrum der derzeitigen Möglichkeiten und diskutieren die aktuell vorhandene Evidenz. Der Artikel bezieht sich auf das Alter von 0–6 Monaten, nicht auf das spätere Kleinkind- oder Kindesalter.

Wir beschäftigen uns inmit dem Thema „zu kurzes Zungenband“. Der erste Teil erschien in, die nächsten Teile werden in dieser und der nächsten Ausgabe erscheinen:

Andere führen eine Frenotomie durch und verschließen die Wunde grundsätzlich mit einer Naht. Dies wird in Lokalanästhesie nach Injektion oder in Vollnarkose durchgeführt. In der Regel wird diese Methode nicht im Alter von 0–6 Monaten angewandt, sondern bei älteren Kindern oder Erwachsenen.

Behandler:innen, die in einem Setting mit dem Angebot von Vollnarkose arbeiten, führen manchmal Frenotomien in Kurznarkose mit Inhalationsnarkose mit Schnitt oder Laser durch. Vor dem Eingriff darf das Baby mindestens eine Stunde lang, manchmal mehrere Stunden, nicht gestillt werden. Dabei wird die Zunge an der Zungenspitze hochgezogen oder mit einem Spatel angehoben. Aufspannen der Zunge ist nicht möglich, da sie in Narkose schlaff ist. Die Frenotomie erfolgt mittels Schnitt oder Laser. Manche führen auch nach dem Schnitt eine Wundversorgung mit Laser durch. Stillen ist möglich, nachdem das Baby aus der Narkose erwacht ist.

Zur Schmerztherapie ist Muttermilch und Stillen vorher und nachher am effektivsten. Der eventuell schmerzhafte Teil des Eingriffs dauert ein bis zwei Sekunden, vergleichbar mit einem versehentlichen Biss innerhalb der Mundhöhle in die Wange oder mit einer Impfung oder Blutabnahme. Die entstehende Wunde ist rautenförmig. Die Wundheilung ist primär, das heißt ohne sekundäre Entzündung; Narbenbildung wurde nie beobachtet. Anschließend werden Stillberatung und Übungen zur Beweglichkeit der Zunge empfohlen, dabei die Grenzen des Babys beachtet, und es findet ein Informationsaustausch zwischen Behandler:in und zuweisender Fachkraft statt.

Wichtige Elemente einer sorgfältigen Schnittfrenotomie eines posterioren zu kurzen Zungenbandes sind Stillberatung, unterstützende Atmosphäre, ausführliches Elterngespräch. Die Eltern können beim Eingriff dabei sein, Stillen vorher und nachher ist erwünscht und wird ermöglicht. Kopf und Kinn werden für den Schutz und die Qualität des Schnitts leicht überstreckt gehalten, das Aufspannen erfolgt symmetrisch mit dem Zungenbandspatel, nicht mit dem Finger. Entscheidend ist das klare Aufspannen, der Zungenbandspatel wird so tief wie möglich eingeführt, die Spitze drückt gegen den Genioglossus (Zungenmuskel). Die Durchtrennung erfolgt über die gesamte Länge der aufgespannten Membran mit einem einzigen Schnitt, ggf. bis zum Genioglossus, aber nicht in den Muskel.

Das Vorgehen ist je nach Behandler:in unterschiedlich, durch Aufspannen mit dem Finger oder mit einem Zungenbandspatel, mit Schere oder Skalpell, der Schnitt kann wenige Millimeter in die Vorderkante der aufgespannten Zungenbandmembran oder in voller Länge bis zur Spitze des Zungenbandspatels erfolgen.

Die anatomische Beschreibung von anterioren Zungenbändern ist, dass der Ansatz der Vorderkante der Zungenbandmembran an der Zungenspitze liegt (Abb.). Sie werden von vielen Fachkräften an der herzförmigen Zungenspitze und der gut sichtbaren Vorderkante der aufgespannten Zungenbandmembran leicht erkannt. Sie sind offensichtlich, die Einschränkung der Beweglichkeit der Zunge ist leicht erkennbar. Entsprechend werden diese häufig und in vielen Entbindungskliniken oder in der pädiatrischen Praxis bald nach der Geburt oder etwas später durchtrennt. Die Academy of Breastfeeding Medicine nennt diese „klassische Zungenbänder“ und empfiehlt deren Durchtrennung, falls konservative Maßnahmen nicht ausreichend waren [, S. 279].

In manchen dieser Situationen kann das Stillen durch großen Einsatz der Mutter und der Familie mit Integration von sehr häufigen Stillmahlzeiten in den Alltag (> 12-mal/Tag), sorgfältiges, oft asymmetrisches Anlegen, zurückgelehntes Stillen [, S. 105 ff], zusätzliches Pumpen, evtl. Zufütterung an der Brust mit Brusternährungsset (Hilfsmittel zur Zufütterung an der Brust während des Stillens; []), Massage im Mundbereich und Körpertherapien wie Kraniosakraltherapie oder Osteopathie länger erhalten bleiben. Die Familie lernt

Auch bei einer eindeutig eingeschränkten Zungenbeweglichkeit kann es vorkommen, dass keine Frenotomie durchgeführt wird, weil es keine Behandlungsmöglichkeit in erreichbarer Entfernung gibt, weil die Eltern die Kosten für eine Behandlungsmöglichkeit in der Nähe nicht aufbringen können oder sich die Eltern gegen eine Frenotomie entscheiden.

Diskussion der Behandlungsmethoden

Einbettung in die Stillberatung vorrangig. Die Academy of Breastfeeding Medicine betont die Notwendigkeit der sorgfältigen Stillevaluation, Stillberatung und die Berücksichtigung von Differenzialdiagnosen [ 7 , S. 279, 9 ]. Probleme wie mangelnde Gewichtszunahme, zu wenig Milch, große Mengen von Zufütterung, Schmerzen usw. werden allein durch Frenotomie nicht gelöst und erfordern eine Verbindung mit Stillberatung in den Tagen und Wochen vor und nach dem Eingriff. Unabhängig von der gewählten Methode gibt es große Unterschiede bei den Behandler:innen, ob die Frenotomie mit oder ohne Stillberatung vorher und nachher stattfindet. Bei nichtgestillten Babys ist ggf. individuelle Beratung zum Füttern mit der Flasche bzgl. Halten des Kindes beim Füttern, Häufigkeit und Gewichtsverlauf erforderlich. Für alle Behandlungsmethoden ist dievorrangig.

Tendenziell werden bei der Laserfrenotomie höhere Erwartungen als bei der Schnittfrenotomie geweckt, der kurze Eingriff löse die Probleme. Wegen der komplexen Situation kann das leicht zu Enttäuschung führen. Sinnvoll ist die realistische Information für Eltern, dass eine Frenotomie lediglich ein Teil ist und zusammen mit den anderen Maßnahmen zur Verbesserung beitragen kann.

Bei jeder Behandlungsmethode mit Narkose ist die Anästhesie eine Belastung für das Kind und in der Regel nicht sinnvoll, da es Alternativen gibt. Unabhängig davon ist ein weiterer großer Nachteil einer Narkose, dass die Zunge während der Behandlung schlaff ist und es sehr schwierig ist, sie dem Aufspannen ähnlich anzuheben. Diese Wirkung wird verstärkt, wenn die schlaffe Zunge mit einer Pinzette an der Spitze hochgezogen wird. Trotzdem ist in seltenen Fällen eine Frenotomie in Narkose sinnvoll, beispielsweise, wenn das Baby für einen anderen Eingriff eine Narkose benötigt oder wenn emotional-soziale Gründe dafürsprechen. In diesen Fällen ist es wichtig, dass der Behandler/die Behandlerin Erfahrung in Frenotomie ohne Narkose hat, die Zunge vor der Narkose gesehen hat, sie mit einem Zungenbandspatel anhebt und der Wunde ohne Naht und ohne Versorgung mit Laser eine primäre Heilung ermöglicht, die dazu führt, dass das Gewebe nach der Heilung weich und elastisch ist und Narbenbildung vermieden wird.

Qualität der Durchtrennung Die Erfahrung und Kompetenz des Behandlers/der Behandlerin, zu wissen was und wie es gemacht wird, sind das Wichtigste und wichtiger als die gewählte Methode. 2 , S. 269 ff., 14 , S. 127]. „Eine gute Schnittfrenotomie kann zu einem besseren Ergebnis führen als eine mittelmäßige Laserfrenotomie“ [ 1 , S. 63]. Darin sind sich Behandler:innen unterschiedlicher Richtungen einig [, S. 269 ff.,, S. 127]. „Eine gute Schnittfrenotomie kann zu einem besseren Ergebnis führen als eine mittelmäßige Laserfrenotomie“ [, S. 63]. 2 -Laser sein bevorzugtes Werkzeug, und er beobachtete während der Übergangszeit keine Änderung des Erfolges. Er betont, dass die Technik und der tiefe Schnitt der Schlüssel für den Erfolg sind [ 15 , S. 1223]. Ghaheri berichtet, er habe früher Schnittfrenotomien durchgeführt und später wurde der CO-Laser sein bevorzugtes Werkzeug, und er beobachtete während der Übergangszeit keine Änderung des Erfolges. Er betont, dass die Technik und der tiefe Schnitt der Schlüssel für den Erfolg sind [, S. 1223]. Bei Schnittfrenotomien wird je nach Behandler die Zunge unterschiedlich angehoben (mit einem oder zwei Fingern, mit einem Zungenbandspatel) und unterschiedlich tief geschnitten. Durch Aufspannen mit einem Zungenbandspatel lässt sich die Zunge weiter anheben als mit dem Finger und somit tiefer bis kurz vor dem Genioglossus schneiden. Ein Teil der Behandler:innen durchtrennt grundsätzlich nur anteriore zu kurze Zungenbänder und verweist bei posterioren Zungenbändern auf andere Behandler:innen. Aus unserer Sicht ist das ein klares und angemessenes Vorgehen. Manchmal wird das anteriore zu kurze Zungenband nur an der Vorderkante angeschnitten, andere spannen auch bei einem anterioren zu kurzen Zungenband die ganze Membran auf und schneiden so tief wie möglich. 5 6 7 8 Abb. 5 Kurz vor Frenotomie – posteriores zu kurzes nicht sichtbares Zungenband, Grübchen, keine Elevation, wenig Platz unter dem Zungenblatt. (© Márta Guóth-Gumberger) Abb. 6 Kurz vor dem Aufspannen mit dem Zungenbandspatel. (© Márta Guóth-Gumberger) Abb. 7 Kurz nach dem Schnitt – rautenförmige Wunde nach Schnittfrenotomie eines posterioren zu kurzen Zungenbandes mit einem einzigen Schnitt, die Faszie wurde maximal möglich bis zum Genioglossus durchtrennt, der Muskel wurde nicht verletzt. (© Márta Guóth-Gumberger) Abb. 8 Wunde direkt nach Laserfrenotomie mit einem CO 2 -Laser. (© Darius Moghtader; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung) × × × × Eine wachsende Gruppe von Behandler:innen (insbesondere in Österreich) führt eine Schnittfrenotomie auch bei einem posterioren (auch nicht sichtbaren) zu kurzen Zungenband durch und hebt die Zunge mit dem Zungenbandspatel so weit wie möglich an. Bei entsprechender (und wachsender) Erfahrung ist mit einem einzigen Schnitt eine Durchtrennung von Schleimhaut und Faszie möglich, ohne den Genioglossus zu berühren. Die in der Situation maximal mögliche zusätzliche Beweglichkeit wird erreicht, und es entsteht eine klare rautenförmige Wunde (Abb.und). Laserbehandler:innen durchtrennen bei entsprechender Erfahrung und Kompetenz in 10–20 s Schleimhaut und Faszie, ohne den Genioglossus zu berühren, und erreichen die in der Situation maximal mögliche zusätzliche Beweglichkeit. Die Wunde ist rautenförmig.