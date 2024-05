Anforderungen an eine Ausbildung zum:zur diplomierten Notfallsanitäter:in

Auszug

Die österreichische Bevölkerung befindet sich, ähnlich wie die Bevölkerung Europas, mitten in einem demografischen Wandel. Mit Jahresbeginn 2024 waren ca. 20 % der österreichischen Bevölkerung älter als 65 Jahre. Damit stieg der Bevölkerungsanteil der Senior:innen auf einen historischen Höchststand []. Die Statistik Austria geht neben einer absoluten Zunahme der österreichischen Bevölkerung um 0,8 auf insgesamt 9,9 Mio. Menschen auch von einer weiteren Zunahme der über 65-Jährigen um 8,4 Prozentpunkte auf 27,9 % bis zum Jahr 2050 aus []. Angesichts der Tatsache, dass die Krankheitslast bei älteren Menschen höher als bei jüngeren ist, kann aus diesen Zahlen abgeleitet werden, dass die quantitativen und qualitativen Anforderungen an das österreichische Gesundheitssystem und damit auch an den Rettungsdienst in Zukunft steigen werden. …