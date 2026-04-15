Anamnese für Körper und Psyche (AKuP): Ein strukturierter Zugang zur Körperlichkeit in der psychotherapeutischen Praxis
- Open Access
- 14.04.2026
- originalarbeit
Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag stellt die Entwicklung, Struktur und klinische Anwendung der Anamnese für Körper und Psyche (AKuP) an der psychotherapeutischen Universitätsambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien vor. AKuP wurde als strukturierte psychotherapeutische Körperanamnese konzipiert, um körperbezogene Dimensionen ab Beginn systematisch in den therapeutischen Prozess zu integrieren. Das Instrument kombiniert offene und geschlossene Fragen mit reflexiven Beobachtungseinschätzungen, die Anwendung dient der Exploration noch vor der formalen Diagnoseeinschätzung. Anhand exemplarischer qualitativer Analysen aus studentischen Abschlussarbeiten wird aufgezeigt, wie AKuP körperbezogene Themenfelder, wie etwa Ernährung, Bewegung, soziale Medien und Stress, als emotional, normativ und sozial eingebettete Erfahrungsbereiche sichtbar macht. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von AKuP als klinisches, didaktisches und forschungsbezogenes Instrument zur Stärkung biopsychosozialer Perspektiven in der psychotherapeutischen Praxis. Zudem kann AKuP eine solide anamnestische Basis für die Diagnosepraxis in der Psychotherapie bilden.
Einleitung
Psychotherapeutische Praxis vollzieht sich in der Verschränkung psychischer, körperlicher und sozialer Prozesse. Im klinischen Alltag wird der Körper jedoch häufig erst dann explizit thematisiert, wenn symptomatische Auffälligkeiten auftreten oder eine medizinische Abklärung erforderlich wird. Angesichts zunehmender Digitalisierung, Selbstoptimierungsanforderungen und psychosomatischer Beschwerden rückt Körperlichkeit erneut als Resonanzraum subjektiven Erlebens und biografischer Erfahrung in den Fokus (Broschmann und Fuchs 2020; Doering 2023; Frommer 2004; Lemma 2018; Wimmer et al. 2021a). Parallel dazu verändern sich die Rahmenbedingungen psychotherapeutischer Versorgung: Universitätsambulanzen stehen im Spannungsfeld von Versorgungsauftrag, Ausbildung und wissenschaftlicher Fundierung (Reisinger et al. 2021; Riess und Kern 2025). Damit wächst der Bedarf an klinisch praktikablen Instrumenten, die biopsychosoziale Zusammenhänge früh erfassen und in Beziehung setzen können (Löffler-Stastka 2024; Riess 2021), um weiterführend diagnostisch aussagekräftig und professionell Arbeiten zu können. Hierfür sind die systematische Erfassung und das Verstehen von Körper und Psyche Grundvoraussetzung. Obwohl Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stressreaktionen, somatische Vorerfahrungen und Körperbild als therapeutisch relevant gelten, werden sie in der Anamnese oft unzureichend erhoben und selten konzeptuell integriert dokumentiert (Becher-Urbaniak et al. 2025).
Hier setzt das Konzept der impliziten psychotherapeutischen Diagnostik an, das nicht primär auf kategoriale Zuordnungen zielt, sondern auf die fortlaufende Integration von körperlichen, affektiven und relationalen Informationen im therapeutischen Prozess. Anamnestisches sowie diagnostisches Wissen entsteht dabei prozessual und häufig vorbewusst, als klinische Orientierung, die das therapeutische Handeln leitet, lange bevor kategoriale Diagnosen formuliert werden. Gerade körperbezogene anamnestische Daten liefern hierbei frühe Hinweise auf Belastungsdynamiken, Traumatisierung, Bindungsmuster und Selbstregulationsfähigkeiten (Becher-Urbaniak et al. 2025). AKuP wurde vor diesem Hintergrund explizit so konzipiert, dass diese impliziten diagnostischen Prozesse systematisch unterstützt, strukturiert und für Ausbildung und Forschung zugänglicher gemacht werden.
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Im hier vorgestellten Anamnese-Instrument AKuP wird der Körper nicht nur als klinische Informationsquelle gesehen, sondern als Resonanzkörper von Symptomen, biografischer, affektiver und interaktioneller Muster. AKuP dient der klinischen Orientierung, eröffnet didaktische Lernräume für Psychotherapeut:innen (in Ausbildung unter Supervision) und ist zugleich anschlussfähig für qualitative sowie Mixed-Methods-Forschung (Schiller et al. 2019; Wimmer et al. 2021a).
Der vorliegende Beitrag stellt die Entwicklung und Implementierung von AKuP in der Universitätsambulanz vor und verortet das Instrument im Kontext von Versorgung, Ausbildung und Forschung.
Entwicklung, Struktur und Implementierung der Anamnese für Körper und Psyche (AKuP)
Die Anamnese für Körper und Psyche (AKuP) wurde an der psychotherapeutischen Ambulanz für Erwachsene der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) in Wien als strukturierte psychotherapeutische Körperanamnese entwickelt. Ausgangspunkt für das Desideratum waren wiederkehrende klinische Erfahrungen von Ausbildungskandidat:innen, dass körperbezogene Aspekte in therapeutischen Gesprächen zwar häufig präsent sind, jedoch unsystematisch erhoben und im weiteren Therapieverlauf nur begrenzt integriert werden.
In einer ersten Entwicklungsphase wurden bestehende Anamnesebögen aus Psychotherapie, Psychosomatik, Psychologie und Medizin gesichtet und zentrale Inhalte thematisch verdichtet. Daraus entstanden Items zu medizinischen Vorerfahrungen, subjektivem Körperbefinden, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Sexualität, Stress- und Belastungserleben, Ressourcen, Körperbild sowie gesundheitsbezogenen Einstellungen. Die Auswahl folgte dabei nicht primär einem nosologischen Raster, sondern dem Ziel, körperbezogene Erfahrungsräume in ihrer subjektiven und biografischen Bedeutung zugänglich zu machen.
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Zur Probe des Leitfadens wurde ein qualitativer Testdurchlauf durchgeführt. Hierfür wurden AKuP-Interviews mit elf Patient:innen geführt, die sich bereits in psychotherapeutischer Behandlung befanden oder kurz vor Beginn einer Therapie standen. Diese Stichprobe wurde bewusst gewählt, um mögliche emotionale Aktivierungen durch Anamneseinhalte im therapeutischen Kontext angemessen auffangen zu können. Diagnoserelevante Angaben wurden im Rahmen dieser explorativen Entwicklungsphase aus Gründen der Pseudonymisierung nicht systematisch erhoben. Die Interviews wurden mit Einverständnis der Teilnehmenden mittels digitaler Audiogeräte aufgezeichnet und anschließend vollständig transkribiert. Die Interviews sowie die Transkription erfolgten durch geschulte Forschungsassistent:innen unter Verwendung der Software MaxQDA 24 (VERBI Software 2023).
Der Leitfaden wurde anschließend in einer explorativen Probing-Phase mit Psychotherapeut:innen (in Ausbildung unter Supervision) erprobt und in begleitenden reflexiven Gesprächen iterativ überarbeitet. Dieser Prozess diente sowohl der inhaltlichen Präzisierung als auch der Sensibilisierung für kritische Reflexionen impliziter Normsetzungen und möglicher Überforderungen im anamnestischen Gespräch.
In seiner aktuellen Fassung umfasst AKuP zwölf thematische Bereiche mit insgesamt 70 Items und liegt in deutscher sowie englischer Sprache vor.
Die Items sind überwiegend als kurze, verständliche Fragen formuliert und beziehen sich auf zentrale Bereiche der körperbezogenen Anamnese. Der Leitfaden kombiniert geschlossene Antwortformate mit offenen Fragen sowie einem Beobachtungsteil, in dem Interviewende eigene Wahrnehmungen zum Gesprächsverlauf, zum Beziehungsgeschehen und zu körperlichen Ausdrucksformen reflexiv festhalten können.
Offene Items dienen der Erfassung subjektiver Körpererfahrungen und individueller Bedeutungszuschreibungen (z. B. „Wie würden Sie Ihr Essverhalten beschreiben?“), während geschlossene Items eine standardisierte Einschätzung ermöglichen (z. B. „Empfinden Sie Ihre Ernährung als ausgewogen, gesund und nährstoffreich?“; Antwortformat: 1 = niedrig bis 5 = hoch). Pro thematischen Schwerpunkt umfasst der Leitfaden mehrere, in der Regel 5 bis 9, inhaltlich gebündelte Unteritems.
Zudem gibt es einen Beobachtungsteil, in dem am Ende des Interviews eigene Wahrnehmungen zum Gesprächsverlauf, zum Beziehungsgeschehen und zu körperlichen Ausdrucksformen reflexiv festgehalten werden können (Abb. 1).
Die Durchführung des AKuP Interviews erfolgt sehr früh im Aufnahmeprozedere, nachdem Patient:innen in der Ambulanz soziodemografische und kontextuelle Basisinformationen ausgefüllt haben.
Das Aufnahmeprozedere ist in ein dreiphasiges Anamneseverfahren der Ambulanz eingebettet, das (1) einen schriftlichen Anmeldebogen zur Erfassung soziodemografischer und organisatorischer Angaben, (2) ein standardisiertes klinisches Interview (Mini-DIPS) zur diagnostischen Orientierung sowie (3) ein Erstgespräch mit einer/einem eingetragenen Psychotherapeut:in umfasst. Der AKuP soll in diesem Kontext als anamnestisches Instrument zum zweiten Anamnesezeitpunkt eingesetzt werden. Die Interviews werden von geschulten Forschungsassistent:innen der psychotherapeutischen Ambulanz durchgeführt. Die Dauer der Interviews variiert in Abhängigkeit vom individuellen Gesprächsverlauf und liegt in der Regel etwa bei 45 min.
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Das Instrument zielt darauf ab, körperbezogene Erfahrungen in ihrer subjektiven, narrativen und kontextuellen Bedeutung zu erfassen. Damit folgt AKuP einem Verständnis von Diagnostik als reflexivem und prozessualem Geschehen, das kategoriale Systeme kontextualisiert, ohne sie zu ersetzen (Becher-Urbaniak et al. 2025).
Neben seiner klinischen Funktion besitzt AKuP eine ausgeprägte didaktische Dimension. In der Ausbildungspraxis dient es der Sensibilisierung für Körperlichkeit in psychotherapeutischen Prozessen und fördert sowohl die Wahrnehmung der Patient:innen als auch die Reflexion eigener körperlicher Resonanzen. Darüber hinaus eröffnet AKuP vielfältige Möglichkeiten für qualitative und methodenintegrative Forschung. Der vorliegende Beitrag fokussiert eine Reihe explorativer qualitativer Analysen.
Im Folgenden werden ausgewählte qualitative Analysen aus studentischen Abschlussarbeiten vorgestellt, die auf dieser Datengrundlage der explorativen AKuP-Anamnesegespräche basieren und exemplarisch das reflexive Potenzial einer systematischen Körperanamnese im psychotherapeutischen Kontext illustrieren.
Ernährung und das internalisierte Ideal des gesunden Selbst
Alexandra Haslinger (2024) untersuchte die Bedeutung von Essen und Ernährung im psychotherapeutischen Kontext auf Basis des AKuP-Datenmaterials. Als Auswertungsmethode ist eine Feinstrukturanalyse nach Froschauer und Lueger (2020) zum Einsatz gekommen, die darauf abzielte, latente Sinnstrukturen, Brüche und implizite Bedeutungen im Sprachgebrauch der Befragten herauszuarbeiten. Die qualitative Analyse orientiert sich an der interpretativen Sozialforschung nach Froschauer und Lueger (2020). Ziel dieser Methode ist es, latente Sinnstrukturen in narrativen Daten zu rekonstruieren. Hierzu werden Interviewpassagen sequenziell analysiert, zentrale Bedeutungszuschreibungen herausgearbeitet und anschließend zu übergeordneten Deutungsmustern verdichtet.
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Die Analyse macht eine ausgeprägte Ambivalenz im Umgang mit dem Thema Ernährung sichtbar. In den Interviews zeigte sich wiederkehrend eine Spannung zwischen internalisierten gesellschaftlichen Normen „gesunder Ernährung“ und den praktischen Bedingungen des Alltags. Diese Diskrepanz war häufig mit Scham, Rechtfertigungstendenzen und emotionaler Dissonanz verbunden. Bereits auf der formalen Ebene der Gesprächsstruktur fiel auf, dass Patient:innen direkte Antworten auf die einleitende Ernährungsfrage oftmals verzögerten oder umgingen. Statt konkrete Angaben zu Lebensmitteln oder Essgewohnheiten zu machen, wurden die Erzählungen häufig entlang zeitlicher Strukturen organisiert, etwa nach Tageszeiten oder Mahlzeiten, ohne den tatsächlichen Inhalt des Essens näher zu benennen.
„[…] unregelmäßig, also manche Mahlzeiten, also Abendessen ist bei mir ziemlich regelmäßig, aber Frühstück oder Mittagessen sehr unregelmäßig und überhaupt ob, ähm, sehr sporadisch, also ich hab keine fixe Diät.“ (AKuP 8)
Diese Form der Darstellung verweist auf eine geringe reflexive Durchdringung des eigenen Ernährungsverhaltens. Essen erscheint weniger als ein bewusst gestalteter Akt, sondern als eine in äußere Zeit- und Arbeitsrhythmen eingebettete Alltagsroutine. Inhaltlich zeigte sich zudem eine starke Orientierung an sozial erwünschten Vorstellungen von „richtigem“ und „falschem“ Essen. Patient:innen bezogen sich wiederholt – häufig vage oder defensiv – auf normative Leitbilder gesunder Ernährung. Die Diskrepanz zwischen diesen Idealen und dem tatsächlich gelebten Verhalten wurde emotional markiert und ging mit Schuld- und Schamgefühlen einher. Im Analyseprozess wurden insbesondere solche Interviewpassagen berücksichtigt, die emotional markiert waren. Darunter werden Sequenzen verstanden, in denen eine besonders deutliche affektive Beteiligung der Befragten erkennbar wurde, etwa durch sprachliche Intensivierungen, emotionale Bewertungen oder körperbezogene Ausdrucksformen während des Gesprächs. In der Analyse wurde deutlich, dass diese affektive Spannung selten offen reflektiert, sondern häufig durch Relativierungen, Bagatellisierungen oder nachträgliche Rechtfertigungen abgefedert wurde.
„ähm ich koche Dinge die ich mir allein niemals machen würde oder niemals konsumieren würd. […] Ja.. ich.. weil ich nicht diszipliniert bin ärger ich mich ja. Und eine Stunde später werfe ich schon wieder alles über den Haufen und ess gleich die nächsten vegetarischen Gummibärlis. Die schmecken einfach so gut … die hab ich nie vorher gegessen.“ (AKuP 7)
Ein weiteres zentrales Muster betrifft den Verlust von Handlungsmacht im Umgang mit Ernährung. Essen wurde von vielen Patient:innen nicht als aktiver Akt der Selbstfürsorge beschrieben, sondern als Mittel zur Belohnung, Ablenkung oder Emotionsregulation. Die entsprechenden Beschreibungen waren auffällig passiv formuliert und deuten auf eine Entkopplung von Körperwahrnehmung und Selbststeuerung hin. Ernährung erscheint in diesen Narrativen weniger als Ausdruck von Sorge um den eigenen Körper, sondern als funktionales Instrument zur Regulation anderer Lebensbereiche, etwa von Arbeitsbelastung oder Selbstwert. Die Feinstrukturanalyse machte darüber hinaus sichtbar, dass das Thema Ernährung selbst stark schambesetzt ist. Dies verweist auf die soziale und moralische Aufladung des Feldes und unterstreicht, dass Ernährung im psychotherapeutischen Kontext kein neutrales Alltagsthema darstellt, sondern ein hochsensibles Spannungsfeld zwischen Kontrolle, Disziplin, Identität und Gesellschaft.
Während diese erste Studie mithilfe einer Feinstrukturanalyse mikrostrukturelle Bedeutungsdimensionen sichtbar macht, richtet die nachfolgende Arbeit den Blick auf übergreifende thematische Muster im Zusammenspiel von Ernährung, Bewegung und psychischer Belastung.
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Körperpraktiken zwischen Selbstfürsorge und Überforderung
In einer weiteren qualitativen Abschlussarbeit untersuchte Aline Vendler (2025) die Bedeutung von Ernährung sowie Sport und Bewegung im Rahmen der AKuP-Anamnese. Die Analyse erfolgte mittels thematischer Analyse nach Braun und Clarke (2006) und zielte darauf ab, übergreifende Muster im Zusammenspiel von körperlichem Verhalten, psychischer Belastung und subjektivem Erleben zu identifizieren.
Ein zentraler Befund ist die enge Verschränkung von Ernährung, Bewegung und Stress. Psychische Belastungen, sowohl in Form innerer Spannungen als auch äußerer Anforderungen, erweisen sich als maßgebliche Einflussfaktoren auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der befragten Personen. Stress fungiert dabei weniger als isolierter Auslöser einzelner Verhaltensweisen, sondern als dynamischer Kontext, in dem Essen und Bewegung unterschiedliche Funktionen übernehmen können. Im Bereich der Ernährung zeigte sich ein breites Spektrum stressbezogener Reaktionsmuster. Diese reichten von Appetitverlust und unregelmäßiger Nahrungsaufnahme bis hin zu kompensatorischem Essen, insbesondere in belastenden Situationen.
„[…] ich merk auf jeden Fall, dass wenn ich viel Stress hab, oder wenn es mir generell psychisch schlechter geht ich weniger Lust hab zum Kochen und auch zum Einkaufen und deswegen Sachen mach die schneller gehen, wie Nudeln oder so und dann … ahm ja teilweise auch mehr esse.“ (AKuP 2)
Essen wurde dabei häufig nicht primär als körperliches Bedürfnis beschrieben, sondern als Mittel der Emotionsregulation, der Belohnung oder der kurzfristigen Entlastung. Gleichzeitig waren diese Praktiken vielfach mit Schuldgefühlen, Selbstkritik und Rechtfertigungsstrategien verbunden, was auf eine ambivalente Beziehung zur eigenen Körperlichkeit verweist.
Auch körperliche Bewegung wurde in den Interviews überwiegend im Zusammenhang mit psychischer Belastung thematisiert. Einerseits beschrieben Patient:innen Bewegung als regulierende Ressource, die zur Spannungsreduktion, Affektregulation und Stabilisierung beiträgt. Andererseits zeigte sich, dass Stress, Erschöpfung, körperliche Einschränkungen oder fehlender Antrieb häufig zu einer Reduktion von Bewegungsroutinen führten. Bewegung erscheint damit weniger als kontinuierliche Praxis, sondern als situativ verfügbare Ressource, deren Nutzung stark von inneren und äußeren Bedingungen abhängt. Ein weiteres zentrales Thema der Analyse betrifft die Entwicklung individueller Bewältigungsstrategien im Umgang mit Ernährung und Bewegung. Die Patient:innen beschrieben vielfältige, teils widersprüchliche Muster zwischen Selbstfürsorge, Kontrolle und Vermeidung. Ernährung und Bewegung können in diesen Narrativen sowohl als Ausdruck von Autonomie und Selbstwirksamkeit als auch als Ort von Überforderung, Disziplinierung und Kontrollverlust erscheinen. Besonders deutlich wird dabei, dass körperbezogene Verhaltensweisen nicht isoliert verstanden werden können, sondern in biografische Erfahrungen, soziale Normen und aktuelle Lebensumstände eingebettet sind.
Zusammenfassend verdeutlichen die Ergebnisse der Arbeit von Vendler (2025), dass AKuP es ermöglicht, Ernährung und Bewegung nicht als Lifestyle-Faktoren zu erfassen, sondern als bedeutsame Ausdrucksformen psychischer Belastung und Bewältigung.
„Wenn ich weniger belastet bin, esse ich regelmäßiger und auch ausgewogener und auch gesunder.“ (AKuP 9)
Die thematische Analyse zeigt, dass diese Bereiche im psychotherapeutischen Kontext hochgradig emotional und normativ aufgeladen sind und eng mit Fragen von Selbststeuerung und Selbstfürsorge verknüpft bleiben.
Digitale Medien als ambivalente Ressource in der Stressregulation
Den Zusammenhang zwischen sozialem und digitalem Medienkonsum, subjektivem Wohlbefinden und Stressbelastung auf Grundlage des AKuP-Datenmaterials untersuchte Johanna Gatterer (2026). Die grundlegende Auswertung dazu erfolgte mittels thematischer Analyse nach Braun und Clarke (2006) und fokussierte insbesondere die AKuP-Bereiche Stress & Ressourcen, Wohlbefinden sowie Social Media und Medienkonsum. Auf dieser Grundlage wurden wiederkehrende Muster im Zusammenspiel von Mediennutzung, subjektivem Erleben und Belastungswahrnehmung herausgearbeitet. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte anschließend unter Einbezug individualpsychologischer Konzepte.
Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist die hohe Allgegenwärtigkeit von Stress in den Erzählungen der Patient:innen, die in engem Zusammenhang mit digitalen Medienpraktiken steht. Digitale und soziale Medien werden dabei ambivalent beschrieben: Einerseits fungieren sie als kurzfristige Entlastungs- und Ablenkungsstrategien, andererseits werden sie selbst als Stressoren erlebt. Diese doppelte Funktion zeigt sich insbesondere in der von Gatterer (2026) beschriebenen „Stress-Eskapismus-Spirale“, in der, digitale Medien zur kurzfristigen Regulation von Überforderung eingesetzt werden, langfristig jedoch zur Verstärkung von Stress, Erschöpfung und innerer Unruhe beitragen. In den Interviews berichten Patient:innen häufig von einem Gefühl permanenter Erreichbarkeit, innerem Druck sowie Schwierigkeiten, sich abzugrenzen oder abzuschalten. Soziale Medien erscheinen dabei weniger als bewusst gewählte Kommunikationsräume, denn als habitualisierte Begleiter des Alltags, die sich tief in Tagesrhythmen und Bewältigungsmuster eingeschrieben haben. Auffällig ist, dass Stress nicht nur durch äußere Anforderungen beschrieben wird, sondern eng mit inneren Vergleichsprozessen, Leistungsansprüchen und dem Gefühl sozialer Bewertung verknüpft ist. Soziale Medien werden in diesem Zusammenhang als Räume sozialer Vergleichbarkeit erlebt, die Selbstwertprozesse und Gefühle von Unzulänglichkeit verstärken können.
Gleichzeitig zeigen die Analysen, dass digitale Medien auch als Ressource genutzt werden. Patient:innen beschreiben Momente der Ablenkung, der emotionalen Beruhigung oder des Rückzugs, insbesondere in Phasen hoher Belastung. Diese entlastende Funktion bleibt jedoch meist kurzfristig und ist häufig begleitet von ambivalenten Affekten wie Schuldgefühlen, Selbstkritik oder dem Gefühl von Kontrollverlust.
„I: Und wozu nutzen Sie Social Media?P: Zum äh, abstumpfen, ne, ähm, zum …I: Zum Abschalten quasi?P: Ja, zum Abschalten voll und schon auch irgendwie um zu sehen, was andere Leute machen.“ (AKuP 5)
Digitale Medien erscheinen damit weniger als nachhaltige Ressource, sondern als fragiles Regulativ zwischen Überforderung und kurzfristiger Erleichterung. Ein weiteres zentrales Thema betrifft die Verschränkung von digitalem Medienkonsum mit psychosomatischen Beschwerden. In den Erzählungen finden sich Hinweise auf Schlafprobleme, körperliche Erschöpfung, innere Unruhe sowie Konzentrationsschwierigkeiten, die von den Patient:innen teilweise selbst in Zusammenhang mit intensiver Bildschirmnutzung gebracht werden. AKuP erweist sich hier als sensibler Erhebungsrahmen, um diese Zusammenhänge nicht isoliert, sondern eingebettet in subjektive Lebensführung, Stressdynamiken und körperliches Erleben sichtbar zu machen.
Zusammenfassend verdeutlichen die Ergebnisse der Arbeit von Gatterer (2026), dass sozialer und digitaler Medienkonsum im psychotherapeutischen Kontext weder eindimensional als Risiko noch als Ressource verstanden werden kann. Vielmehr zeigt sich ein komplexes Spannungsfeld, in dem digitale Medien Teil individueller Bewältigungsstrategien sind und zugleich zur Stabilisierung belastender Dynamiken beitragen können. AKuP ermöglicht es, diese Ambivalenzen bereits im Rahmen der Anamnese sichtbar zu machen und als klinisch relevante Ansatzpunkte für die weitere therapeutische Arbeit und folgende Diagnostik zu nutzen.
In ihrer Gesamtschau verdeutlichen diese exemplarischen Analysen, dass körperbezogene Themen im Rahmen der AKuP-Anamnese nicht isoliert auftreten, sondern als dynamisch verschränkte Erfahrungsbereiche zwischen Normativität, Stressregulation und Alltagspraktiken sichtbar werden.
Diskussion
Die bisherigen Erfahrungen mit AKuP deuten darauf hin, dass eine strukturierte psychotherapeutische Körperanamnese im Aufnahmeprozess nicht nur zusätzliche Informationen für den Diagnoseprozess generiert, sondern durch die explizit körperorientierten Fragen einen für Therapeut:innen und Patient:innen wichtigen Bedeutungsraum öffnet: Die Kombination aus thematischer Strukturierung und offenen Antwortformaten ermöglicht es, körperbezogene Aspekte als Teil subjektiver Lebensführung, affektiver Regulation und sozialer Normierung sichtbar zu machen, ohne den Körper auf Symptomabfragen zu reduzieren. Für die Diagnostik kann dies bedeuten, dass körperbezogene Erzählungen als Material für frühe klinische Hypothesen genutzt werden können, etwa zu Selbstregulation, Bindungsdynamiken, Überforderung oder Kontrollmustern. Damit knüpft AKuP an gegenwärtige Diskurse an, die psychotherapeutische Diagnostik nicht als reine Klassifikation, sondern als reflexiven Prozess verstehen, in dem kategoriale Systeme durch narrative und kontextualisierte Informationen ergänzt werden müssen (Becher-Urbaniak et al. 2025; Löffler-Stastka 2024; Riess 2021).
Die exemplarischen qualitativen Vertiefungen aus studentischen Abschlussarbeiten zeigen besonders deutlich, dass körperbezogene Themen häufig in moralisch codierten und schambesetzten Narrativen organisiert sind. In der Feinstrukturanalyse zum Ernährungsteil (Haslinger 2024) tritt eine Ambivalenz zwischen internalisierten Idealen „gesunder Ernährung“ und alltagspraktischen Realitäten hervor, die mit Rechtfertigungsdynamiken, Passivierungen und affektiver Spannung einhergeht. Ernährung erscheint dabei weniger als neutraler Lebensbereich, denn als Ort von Selbstwert, Disziplin und Identitätsarbeit. Die thematische Analyse zu Ernährung, Bewegung und Stress (Vendler 2025) erweitert diese Perspektive, indem sie körperbezogene Praktiken als situative Formen der Belastungsregulation sichtbar macht: Essen und Bewegung werden als Ressourcen erlebt, können aber ebenso in Muster von Erschöpfung, Vermeidung und Kontrollverlust eingebunden sein. Dies eröffnet für die diagnostische Praxis Möglichkeiten, Regulationsmuster, Coping-Stile und Belastungsdynamiken frühzeitig zu differenzieren. Die Ergebnisse zur Nutzung digitaler Medien (Gatterer 2026) ergänzen diese Befunde, indem sie zeigen, dass auch digitale Alltagspraktiken eng mit Stress, Körpererleben und psychosomatischen Rückkopplungen verschränkt sind und ambivalent zwischen Entlastung und zusätzlicher Belastung wirken. Hierbei kann AKuP ermöglichen, dysfunktionale Zyklen sichtbar zu machen und klinisch relevante Ansatzpunkte für die weitere therapeutische Arbeit zu erschließen.
Gerade diese Ambivalenzen sprechen für die klinische Relevanz von AKuP: Das Instrument lädt früh dazu ein, Körperlichkeit nicht nur als „Begleitfaktor“ psychischer Symptomatik zu behandeln, sondern als anamnetisch und diagnostisch relevantes Medium psychischer und sozialer Dynamiken, die therapeutisch bedeutsam sind (Broschmann und Fuchs 2020; Doering 2023; Lemma 2018). Damit unterstützt AKuP eine Behandlung, die nicht erst auf manifeste Symptome reagiert, sondern frühe Hinweise auf unbewusste Konflikte, unzureichendes Ressourcenmanagement oder strukturelle Vulnerabilitäten systematisch berücksichtigt.
Neben der klinischen Funktion zeigt sich AKuP als didaktisch fruchtbar: Die strukturierte Erhebung unterstützt Psychotherapeut:innen (in Ausbildung unter Supervision) dabei, körperbezogene Aspekte systematisch wahrzunehmen und die eigene Resonanz im Gespräch reflexiv einzubeziehen (Schiller et al. 2019; Wimmer et al. 2021b). Dies fördert eine professionelle Haltung, die Wahrnehmung, Beziehungsgestaltung und Hypothesenbildung miteinander verschränkt. Damit kann AKuP zur Stärkung biopsychosozialer Perspektiven im Ausbildungskontext beitragen, insbesondere in institutionellen Settings, die Versorgungsauftrag, Ausbildung und Forschung verbinden (Reisinger et al. 2021; Riess und Kern 2025).
Limitationen
Die Ergebnisse dieses Beitrags sind durch mehrere Faktoren begrenzt. Erstens stammen die ausgewerteten Daten aus einem spezifischen institutionellen Kontext, wodurch die Übertragbarkeit auf andere Settings oder kulturelle Räume eingeschränkt sein kann, in denen körperbezogene Normen, Gesundheitsvorstellungen und therapeutische Rahmenbedingungen unterschiedlich ausgeprägt sind. Zweitens basiert der Beitrag auf einer kleinen Stichprobe von elf explorativen Anamnesegesprächen, die im Rahmen der Instrumententwicklung erhoben wurden und fokussiert dabei bewusst auf qualitative Analysen; auf die Darstellung quantitativer Kennwerte wurde verzichtet, da der Erkenntnisgewinn hier primär in der vertieften Analyse subjektiven Erlebens liegt. Drittens beruhen die dargestellten Ergebnisse auf exemplarischen Subanalysen einzelner Themenfelder, die unterschiedliche qualitative Methoden verwenden und daher nicht als einheitliches Ergebnismodell verstanden werden sollten. Gerade hierin liegt jedoch auch ein Hinweis auf das Potenzial von AKuP: Das Instrument generiert reichhaltiges Material, das je nach Fragestellung mit unterschiedlichen qualitativen Zugängen differenziert und fruchtbar ausgewertet werden kann.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
S. Becher-Urbaniak, J. Gatterer, A. Haslinger, L. Schwarzer, L. Rosic, P.J.M. Rach, V. Van de Rijdt, A. Vendler, E. Wimmer, L. Winter, K. Mörtl und B. Schiller geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Das vorliegende Forschungsvorhaben wurde ohne finanzielle Unterstützung durch kommerzielle oder sonstige externe Fördergeber durchgeführt.
Ethische Standards
Die Durchführung der im Beitrag dargestellten Untersuchungen erfolgte in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Erhebung und Auswertung der Daten erfolgte im Rahmen des regulären klinischen und ausbildungsbezogenen Betriebs der psychotherapeutischen Ambulanz für Erwachsene der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien. Alle Daten wurden pseudonymisiert verarbeitet. Die Teilnahme an der Datennutzung für Forschungszwecke erfolgte freiwillig und auf Grundlage einer schriftlichen informierten Einwilligung der Patient:innen. Für das vorliegende Forschungsvorhaben liegt ein positives Ethikvotum der zuständigen institutionellen Ethikkommission vor. Das Studiendesign war nicht-interventionell und basierte auf bereits erhobenen Anamnesedaten.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.