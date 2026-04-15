Anamnese für Körper und Psyche (AKuP): Ein strukturierter Zugang zur Körperlichkeit in der psychotherapeutischen Praxis

Der vorliegende Beitrag stellt die Entwicklung und Implementierung von AKuP in der Universitätsambulanz vor und verortet das Instrument im Kontext von Versorgung, Ausbildung und Forschung.

Im hier vorgestellten Anamnese-Instrument AKuP wird der Körper nicht nur als klinische Informationsquelle gesehen, sondern als Resonanzkörper von Symptomen, biografischer, affektiver und interaktioneller Muster. AKuP dient der klinischen Orientierung, eröffnet didaktische Lernräume für Psychotherapeut:innen (in Ausbildung unter Supervision) und ist zugleich anschlussfähig für qualitative sowie Mixed-Methods-Forschung (Schiller et al.; Wimmer et al.a).

Hier setzt das Konzept der impliziten psychotherapeutischen Diagnostik an, das nicht primär auf kategoriale Zuordnungen zielt, sondern auf die fortlaufende Integration von körperlichen, affektiven und relationalen Informationen im therapeutischen Prozess. Anamnestisches sowie diagnostisches Wissen entsteht dabei prozessual und häufig vorbewusst, als klinische Orientierung, die das therapeutische Handeln leitet, lange bevor kategoriale Diagnosen formuliert werden. Gerade körperbezogene anamnestische Daten liefern hierbei frühe Hinweise auf Belastungsdynamiken, Traumatisierung, Bindungsmuster und Selbstregulationsfähigkeiten (Becher-Urbaniak et al.). AKuP wurde vor diesem Hintergrund explizit so konzipiert, dass diese impliziten diagnostischen Prozesse systematisch unterstützt, strukturiert und für Ausbildung und Forschung zugänglicher gemacht werden.

Psychotherapeutische Praxis vollzieht sich in der Verschränkung psychischer, körperlicher und sozialer Prozesse. Im klinischen Alltag wird der Körper jedoch häufig erst dann explizit thematisiert, wenn symptomatische Auffälligkeiten auftreten oder eine medizinische Abklärung erforderlich wird. Angesichts zunehmender Digitalisierung, Selbstoptimierungsanforderungen und psychosomatischer Beschwerden rückt Körperlichkeit erneut als Resonanzraum subjektiven Erlebens und biografischer Erfahrung in den Fokus (Broschmann und Fuchs; Doering; Frommer; Lemma; Wimmer et al.a). Parallel dazu verändern sich die Rahmenbedingungen psychotherapeutischer Versorgung: Universitätsambulanzen stehen im Spannungsfeld von Versorgungsauftrag, Ausbildung und wissenschaftlicher Fundierung (Reisinger et al.; Riess und Kern). Damit wächst der Bedarf an klinisch praktikablen Instrumenten, die biopsychosoziale Zusammenhänge früh erfassen und in Beziehung setzen können (Löffler-Stastka; Riess), um weiterführend diagnostisch aussagekräftig und professionell Arbeiten zu können. Hierfür sind die systematische Erfassung und das Verstehen von Körper und Psyche Grundvoraussetzung. Obwohl Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stressreaktionen, somatische Vorerfahrungen und Körperbild als therapeutisch relevant gelten, werden sie in der Anamnese oft unzureichend erhoben und selten konzeptuell integriert dokumentiert (Becher-Urbaniak et al.).

Entwicklung, Struktur und Implementierung der Anamnese für Körper und Psyche (AKuP)

Die Anamnese für Körper und Psyche (AKuP) wurde an der psychotherapeutischen Ambulanz für Erwachsene der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) in Wien als strukturierte psychotherapeutische Körperanamnese entwickelt. Ausgangspunkt für das Desideratum waren wiederkehrende klinische Erfahrungen von Ausbildungskandidat:innen, dass körperbezogene Aspekte in therapeutischen Gesprächen zwar häufig präsent sind, jedoch unsystematisch erhoben und im weiteren Therapieverlauf nur begrenzt integriert werden.

In einer ersten Entwicklungsphase wurden bestehende Anamnesebögen aus Psychotherapie, Psychosomatik, Psychologie und Medizin gesichtet und zentrale Inhalte thematisch verdichtet. Daraus entstanden Items zu medizinischen Vorerfahrungen, subjektivem Körperbefinden, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Sexualität, Stress- und Belastungserleben, Ressourcen, Körperbild sowie gesundheitsbezogenen Einstellungen. Die Auswahl folgte dabei nicht primär einem nosologischen Raster, sondern dem Ziel, körperbezogene Erfahrungsräume in ihrer subjektiven und biografischen Bedeutung zugänglich zu machen.

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2023 ). Zur Probe des Leitfadens wurde ein qualitativer Testdurchlauf durchgeführt. Hierfür wurden AKuP-Interviews mit elf Patient:innen geführt, die sich bereits in psychotherapeutischer Behandlung befanden oder kurz vor Beginn einer Therapie standen. Diese Stichprobe wurde bewusst gewählt, um mögliche emotionale Aktivierungen durch Anamneseinhalte im therapeutischen Kontext angemessen auffangen zu können. Diagnoserelevante Angaben wurden im Rahmen dieser explorativen Entwicklungsphase aus Gründen der Pseudonymisierung nicht systematisch erhoben. Die Interviews wurden mit Einverständnis der Teilnehmenden mittels digitaler Audiogeräte aufgezeichnet und anschließend vollständig transkribiert. Die Interviews sowie die Transkription erfolgten durch geschulte Forschungsassistent:innen unter Verwendung der Software MaxQDA 24 (VERBI Software).

Der Leitfaden wurde anschließend in einer explorativen Probing-Phase mit Psychotherapeut:innen (in Ausbildung unter Supervision) erprobt und in begleitenden reflexiven Gesprächen iterativ überarbeitet. Dieser Prozess diente sowohl der inhaltlichen Präzisierung als auch der Sensibilisierung für kritische Reflexionen impliziter Normsetzungen und möglicher Überforderungen im anamnestischen Gespräch.

In seiner aktuellen Fassung umfasst AKuP zwölf thematische Bereiche mit insgesamt 70 Items und liegt in deutscher sowie englischer Sprache vor.

Die Items sind überwiegend als kurze, verständliche Fragen formuliert und beziehen sich auf zentrale Bereiche der körperbezogenen Anamnese. Der Leitfaden kombiniert geschlossene Antwortformate mit offenen Fragen sowie einem Beobachtungsteil, in dem Interviewende eigene Wahrnehmungen zum Gesprächsverlauf, zum Beziehungsgeschehen und zu körperlichen Ausdrucksformen reflexiv festhalten können.

Offene Items dienen der Erfassung subjektiver Körpererfahrungen und individueller Bedeutungszuschreibungen (z. B. „ Wie würden Sie Ihr Essverhalten beschreiben? “), während geschlossene Items eine standardisierte Einschätzung ermöglichen (z. B. „ Empfinden Sie Ihre Ernährung als ausgewogen, gesund und nährstoffreich? “; Antwortformat: 1 = niedrig bis 5 = hoch). Pro thematischen Schwerpunkt umfasst der Leitfaden mehrere, in der Regel 5 bis 9, inhaltlich gebündelte Unteritems.

1 Abb. 1 AKuP 12 Themenbereiche, erstellt von Laura Schwarzer Bild vergrößern Zudem gibt es einen Beobachtungsteil, in dem am Ende des Interviews eigene Wahrnehmungen zum Gesprächsverlauf, zum Beziehungsgeschehen und zu körperlichen Ausdrucksformen reflexiv festgehalten werden können (Abb.).

Die Durchführung des AKuP Interviews erfolgt sehr früh im Aufnahmeprozedere, nachdem Patient:innen in der Ambulanz soziodemografische und kontextuelle Basisinformationen ausgefüllt haben.

Das Aufnahmeprozedere ist in ein dreiphasiges Anamneseverfahren der Ambulanz eingebettet, das (1) einen schriftlichen Anmeldebogen zur Erfassung soziodemografischer und organisatorischer Angaben, (2) ein standardisiertes klinisches Interview (Mini-DIPS) zur diagnostischen Orientierung sowie (3) ein Erstgespräch mit einer/einem eingetragenen Psychotherapeut:in umfasst. Der AKuP soll in diesem Kontext als anamnestisches Instrument zum zweiten Anamnesezeitpunkt eingesetzt werden. Die Interviews werden von geschulten Forschungsassistent:innen der psychotherapeutischen Ambulanz durchgeführt. Die Dauer der Interviews variiert in Abhängigkeit vom individuellen Gesprächsverlauf und liegt in der Regel etwa bei 45 min.

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2025 ). Das Instrument zielt darauf ab, körperbezogene Erfahrungen in ihrer subjektiven, narrativen und kontextuellen Bedeutung zu erfassen. Damit folgt AKuP einem Verständnis von Diagnostik als reflexivem und prozessualem Geschehen, das kategoriale Systeme kontextualisiert, ohne sie zu ersetzen (Becher-Urbaniak et al.).

Neben seiner klinischen Funktion besitzt AKuP eine ausgeprägte didaktische Dimension. In der Ausbildungspraxis dient es der Sensibilisierung für Körperlichkeit in psychotherapeutischen Prozessen und fördert sowohl die Wahrnehmung der Patient:innen als auch die Reflexion eigener körperlicher Resonanzen. Darüber hinaus eröffnet AKuP vielfältige Möglichkeiten für qualitative und methodenintegrative Forschung. Der vorliegende Beitrag fokussiert eine Reihe explorativer qualitativer Analysen.

Im Folgenden werden ausgewählte qualitative Analysen aus studentischen Abschlussarbeiten vorgestellt, die auf dieser Datengrundlage der explorativen AKuP-Anamnesegespräche basieren und exemplarisch das reflexive Potenzial einer systematischen Körperanamnese im psychotherapeutischen Kontext illustrieren.