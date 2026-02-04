Anästhesiologie im Wandel: Warum Geschlechtergerechtigkeit zählt

Die fünf Säulen der Anästhesiologie – Anästhesie, Intensiv‑, Notfall‑, Schmerz- und Palliativmedizin – sind essenziell für die perioperative, akute und langfristige Patient:innenversorgung. Die Patient:innensicherheit spielt dabei in der anästhesiologischen Tätigkeit eine zentrale Rolle und ist eng mit Versorgungsqualität und klinischem Outcome verknüpft [].

Parallel zur steigenden Zahl weiblicher Medizinabsolventinnen nimmt auch der Frauenanteil unter Anästhesist:innen zu. Die Beförderung in klinische und wissenschaftliche Leitungspositionen bleibt jedoch unzureichend, sodass eine deutliche geschlechtsbezogene Ungleichverteilung besteht []. In Österreich stellen Frauen 45 % der Fachärzt:innen für Anästhesie und Intensivmedizin, sind jedoch nur mit 20 % in Primariatspositionen vertreten []. Zudem erhalten Frauen weniger Forschungsstipendien und -auszeichnungen, publizieren im Laufe ihrer wissenschaftlichen Karriere weniger Fachliteratur und sind unterrepräsentiert in Editorial Boards, Vorständen medizinischer Fachgesellschaften und Konferenzkomitees []. Dies ist insbesondere relevant, da Innovation nachweislich durch die Einbindung vielfältiger Perspektiven gefördert wird [].