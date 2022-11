Vermögensaufbau mit der Anlageklasse Wohnen

Investments in Wohnimmobilien erweisen sich auch in herausfordernden Zeiten als krisenresistente Wertanlage mit Mehrwert: Die neu errichteten oder generalsanierten Objekte sind am aktuellen Stand der Technik und durch die große Nachfrage sind die inflationsgeschützten Mieteinnahmen nachhaltig. Beim Bauherrenmodell können zudem steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, bei einer Ertragswohnung die Umsatzsteuer geltend gemacht werden.

Bei allen Anlagemöglichkeiten von VALUITA haben die Qualität des Projektes samt den Anforderungen an modernes Wohnen, realistische Kalkulationen und transparente Beratung oberste Priorität. Ein besonderes Augenmerk wird stets auf die Lage, die fußläufige Erreichbarkeit zu Geschäften des täglichen Bedarfs sowie zur Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz gelegt

Novum: Bauherrenmodell mit Wohnungszuordnung

Das innovative BauherrenmodellZWEI verbindet sämtliche Vorteile eines Bauherrenmodells mit jenen einer Ertragswohnung. Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, Förderungen und Vermietungsgemeinschaft bleiben wie beim klassischen Bauherrenmodell bestehen, nach Baufertigstellung wird der Anleger mit seiner parifizierten Wohnung ins Grundbuch eingetragen. Diese Sonderform ist aufgrund der Förderrichtlinien derzeit nur in der Steiermark möglich.

Auf dem ehemaligen Areal der Kirchner Kaserne, im innerstädtischen 6. Bezirk Graz Jakomini, entsteht im Rahmen des Projekts „Jakomini Verde“ das BauherrenmodellZWEI „Wohnen im Park“ mit Wohnungszuordnung. Im aktuell im Vertrieb befindlichen Haus D werden 45 Wohnungen errichtet, die fast allesamt über einen Balkon oder eine Loggia verfügen. Lebensqualität findet sich direkt vor der Haustüre: Allgemeine, autofreie Grünflächen inmitten einer parkähnlichen Landschaft werden zu Begegnungszonen, die von allen Bewohnern genutzt werden können.

Seit Mitte Oktober kann auf dem Areal zudem in klassische Ertragswohnungen und Wohnungen für Eigennutzer mit Grundbucheintrag investiert werden.

Zusätzlich wird ein BauherrenmodellZWEI in der Karl-Morre-Straße 78 im Westen von Graz, im ruhigen 14. Bezirk Eggenberg, angeboten. Nach Abbruch des Altgebäudes wird ein moderner Neubau mit 30 Wohneinheiten samt Freiflächen und Tiefgarage errichtet.

Klassisch modern

In der Absberggasse 17 im schnell wachsenden 10. Gemeindebezirk Wien Favoriten entsteht in der Nähe des Reumannplatzes ein klassisches Bauherrenmodell mit ideellen Eigentumsverhältnissen. Das bestehende Gebäude wird generalsaniert, ausgebaut und aufgestockt. Bis voraussichtlich Mitte 2025 werden 19 Wohneinheiten sowie 5 Büros errichtet.

Ein weiteres Projekt wird in der Franz-Schuhmeier-Gasse 18 im 23. Bezirk Liesing realisiert. Nach Abbruch des Altgebäudes wird ein Neubau mit 11 Wohnungen und Loggien geschaffen.

Innovation und Expertise

Die Immobilien- und Veranlagungsexperten hinter VALUITA verfügen über umfangreiches Know-how und Erfahrung mit innovativen Immobilienentwicklungen und modernen Anlageformen. VALUITA steht für zeitgemäße Investments mit Weitsicht.

Anlegen Sie los.