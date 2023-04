Und die Gewinner sind ...

Die Medis Awards erweisen der medizinischen Wissenschaft Anerkennung. Junge österreichische Forschende haben mit großem Erfolg teilgenommen.

Das bezaubernde Ljubljana bot die Kulisse für die 9. Preisverleihung der International Medis Awards (IMA) for Medical Research. 2014 von Tone Strnad, dem Gründer des Pharmaunternehmens Medis, als Hommage an Ärzte und Pharmazeuten ins Leben gerufen, werden die Awards jährlich für herausragende Forschungsleistungen in neun medizinischen Fachgebieten verliehen. Die Teilnehmenden aus neun mittel- und südosteuropäischen Ländern müssen ihre originären Forschungsarbeiten in einem hochrangigen Wissenschaftsmagazin publiziert haben und in der klinischen Praxis tätig sein.

Die Verleihung

Heuer wurden aus 238 eingereichten Arbeiten 185 ausgewählt und aus diesen 18 Finalistinnen und Finalisten. Erfreulicher paritätischer Umstand: Es handelte sich zur Hälfte um Frauen und Männer. Das von Prof. Dr. Borut Štrukelj von der Fakultät für Pharmazie der Universität Ljubljana geleitete Komitee besteht aus zehn internationalen Expertinnen und Experten. Österreichisches Mitglied war Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie am Klinikum Klagenfurt. Schließlich kürte das Komitee aus den 18 Finalisten die neun Gewinner, aufgrund des hohen wissenschaftlichen Niveaus keine leichte Aufgabe, wie die Kommissionsmitglieder betonen. Am 9. März nun wurden in einem Festakt auf der Burg von Ljubljana die Gewinner präsentiert. Nach Foto-Shooting und Unterschriftensetzung an der aus Portraits aller Finalisten bestehenden „Wall of Fame“ wurden die neun Forschenden bekannt gegeben und geehrt. „Wissenschaft ist zukunftsorientiert und nie endend.“ In diesem Selbstverständnis der Veranstalter der Awards erhalten alle Finalisten und Gewinner neben einem Geldpreis eine Bronzestatue des renommierten Bildhauers Jakov Brdar. Sie trägt den Namen „Bodocˇnost“, übersetzt „Die Zukunft“.

Die Preisträger



Vier der neun Preisträger sind an österreichischen Universitätskliniken tätig.

Dr. Christian Lang promovierte 2018 an der Medizinischen Universität Wien. Seither arbeitete er an der Semmelweis Universität Budapest, dem Translational Thoracic Oncology Laboratory und als Koordinator für Lungentransplantation an der Abteilung für Thoraxchirurgie der MedUni Wien. Seit 2022 ist er an der dortigen Abteilung für Pulmologie tätig. Seine letzte Forschungsarbeit1, die im European Respiratory Journal publiziert wurde, befasst sich mit der Lungentransplantation als lebensrettende Notfalltherapie bei akutem Lungenversagen schwer erkrankter COVID-19-Patienten.



Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Peter Mandl PhD widmete sich im Rahmen seiner PhD den funktionellen Neurowissenschaften am Nathan Kline Institute in Orangeburg und an der Semmelweis Universität in Budapest. Im Fokus seiner klinischen Forschungen an der Klini-schen Abteilung für Rheumatologie der MedUni Wien stehen die Bildgebung rheumatischer und muskuloskelettaler Erkrankungen sowie das Targeting von synovialen Fibroblasten zur Verhinderung von Synovitis. Seine in den Annals of the Rheumatic Diseases publizierte Studie2 untersucht die Immunantwort auf mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 und den Einfluss immunsuppressiver Therapien bei Patienten mit systemischen rheumatischen Autoimmunerkrankungen.

ist seit seiner Promotion 2015 an der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin der MedUni Wien tätig. Ebendort forschte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Thema perioperative Behandlung und Langzeiteffekte und absolviert das Applied Medical Science-Programm zu kardiovaskulären und pulmologischen Erkrankungen. Seine zuletzt publizierte Arbeit im Journal of Clinical Anesthesiaerforscht den Effekt einer zusätzlichen perioperativen Sauerstoffgabe auf myokardiale Herzschäden nach großen chirurgischen Eingriffen am Abdomen.studierte Medizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Mit einer Unterbrechung zur Forschungstätigkeit an der University of Colorado, US, ist er seit 2018 an der Universitätsklinik für Innere Medizin I der MedUni Innsbruck tätig. Seine Studiezum Einfluss mehrfach ungesättigter Fettsäuren auf die intestinale Inflammation bei Morbus Crohn wurde 2022 im Journal Gastroenterology publiziert.

Matej Mirticˇ, Geschäftsführer der Medis GmbH Österreich, zu den diesjährigen Medis Awards: „Wir sind sehr glücklich über das ganze Event, die Gewinner und die Reaktionen aus den unterschiedlichen Ländern. Fast die Hälfte der Awards ging an österreichische Forscher. Das beweist die wissenschaftliche Qualität der österreichischen Beiträge, die bezüglich Impact-Faktor immer von höchstem Niveau sind.“Referenzen:1. Lang C et al. Clinical relevance of lung transplantation for COVID-19 ARDS: a nationwide study. Eur Respir J 2022.DOI: 10.1183/13993003.02404-20212. Reiterer C et al. Perioperative supplemental oxygen and NT-proBNP concentrations after major abdominal surgery - A prospective randomized clinical trial. J Clin Anesth. 2021 Oct;73:1103793. Schwärzler J et al. PUFA-Induced Metabolic Enteritis as a Fuel for Crohn’s Disease. Gastroenterol. 2022;162(6):1690-1704

