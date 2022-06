Investments in Wohnimmobilien erweisen sich auch in herausfordernden Zeiten als krisenresistente Wertanlage. Durch Immobilienveranlagung mit Weitsicht lässt sich ein fortlaufendes Zusatzeinkommen mit Inflationsschutz generieren. Neben dem Preis der Immobilie sollten wichtige Faktoren wie die Lage und Infrastruktur in den Blick genommen werden. Vor allem in städtischen Ballungszentren ist die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz sowie die fußläufige Erreichbarkeit zur Nahversorgung ein wichtiger Faktor, wenn es um die Erzielung von nachhaltigen Mietrenditen geht. Freiflächen werden von den Mietern mehr denn je als ein wichtiges Ausstattungsmerkmal angesehen.

Innovatives Immobilieninvestment in Graz Jakomini

Das BauherrenmodellZWEI mit Wohnungszuordnung wird in Toplage des innerstädtischen Bezirks Graz Jakomini, auf dem ehemaligen Areal der Kirchner Kaserne, von VALUITA angeboten. Als verlässlicher Projektpartner fungiert die IMMOVATE Unternehmensgruppe, die in ihrem 20-jährigen Bestehen bereits mehr als 1,2 Milliarden Euro umgesetzt hat.

Ein Teil des Projekts wird als innovative Immobilienveranlagung verwirklicht, welche die Vorteile eines Bauherrenmodells und einer Vorsorgewohnung vereint: Bei Nutzung der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, Förderungen und inflationsgeschützten Mieteinnahmen mit Vermietungsgemeinschaft wird der Anleger nach Fertigstellung der Liegenschaft mit seiner parifizierten Wohnung ins Grundbuch eingetragen.

Ab Herbst stehen auf dem Areal auch klassische Vorsorgewohnungen zum Verkauf.

Urbanes Wohnen im Grünen

Lebensqualität findet sich direkt vor der Haustüre: Das Areal der ehemaligen Kirchner Kaserne zeichnet sich durch alten Baumbestand und parkähnliches Flair aus.

Im aktuell im Vertrieb befindlichen Haus E & Haus D entstehen insgesamt 106 Neubauwohnungen. Beinahe jede Wohneinheit – mit Größen von 32 bis 89 m2 und 1 bis 4 Zimmern – ist mit einem Balkon oder einer Loggia ausgestattet. Die autofreien Grünflächen werden zu Begegnungsflächen, die von allen Bewohnern genutzt werden können. Die Grazer Innenstadt ist in wenigen Minuten mit dem Rad oder mit den bestens angebundenen öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die nahe gelegene flache Tallandschaft des Grazer Südens bietet diverse Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Der VI. Bezirk Jakomini zählt zu den bevölkerungsreichsten und bezüglich der Altersstruktur mitunter zu den jüngsten Bezirken Graz. Der Stadtbezirk zeichnet sich durch sein kulturelles Angebot, den architektonischen und denkmalgeschützten Sehenswürdigkeiten sowie seinen Institutionen aus. Geschäfte für die Dinge des täglichen Bedarfs und diverse Bildungseinrichtungen sind in Gehdistanz, die Fertigstellung ist derzeit für das 3. Quartal 2024 geplant.

VALUITA – Impulsgeber im Investmentbereich

VALUITA steht für zeitgemäße und innovative Investments mit Expertise. Die Immobilien- und Veranlagungsexperten hinter VALUITA verfügen über umfangreiches Know-how und Erfahrung für innovative Immobilienentwicklungen und moderne Anlageformen in Immobilien.

Anlegen Sie los.