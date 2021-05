Modernes Immobilieninvestment mit dem Veranlagungsunternehmen VALUITA

Das BauherrenmodellZWEI in Toplage der Grazer Innenstadt vereint das Beste aus zwei Welten: Die Vorteile des Bauherrenmodells – Nutzung der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, der öffentlichen Förderungen und des Mietenpools – werden mit jenen einer Vorsorgewohnung kombiniert – Wohnungszuordnung mit Grundbucheintrag.

Bauherrenmodelle basieren auf dem Prinzip der Kapitalanlage von Privatpersonen mit steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten und öffentlichen Förderungen - so wird leistbarer Wohnraum in urbanen Gebieten geschaffen. Eine Sonderform stellt das BauherrenmodellZWEI dar. Bei dieser innovativen Veranlagungslösung werden die Vorzüge eines Bauherrenmodells mit jenen einer Vorsorgewohnung in Einklang gebracht. Nach Fertigstellung der Liegenschaft wird der Anleger mit seiner parifizierten Wohnung ins Grundbuch eingetragen. Eine Nutzung der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, der Förderungen und des Mietenpools bleibt jedoch erhalten.

Die Vorteile des BauherrenmodellsZWEI

• Immobilie – krisensichere Wertanlage

• Parifizierte Wohneinheit (nach Baufertigstellung)

• Sicherheit – persönliche Grundbucheintragung (bei MEG)

• Inflationsschutz - indexierte Mieteinnahmen

• Reduzierung der Steuerlast – Sofortabschreibung und 1/15 AfA

• Förderungen – unabhängig vom persönlichen Einkommen

• Risikominimierung – Mietenpool

• Geringer Eigenkapitaleinsatz – bei Finanzierungsvariante

• Steuerneutrale Mieteinnahmen – bei Barvariante

Investment für die Zukunft

Immobilieninvestments sind eine Anlageform mit Wertsteigerungspotential, die zur Streuung der Kapitalanlagen sowie Entkoppelung vom Finanzmarkt beitragen und sich als alternative Veranlagungsform und Pensionsvorsorge bestens eignen. Nachhaltige Rendite und einen soliden Sachwert für Generationen mit Grundbucheintrag bietet das Bauherrenmodell seinen Anlegern.

BauherrenmodellZWEI in Grazer Innenstadt

Das außergewöhnliche BauherrenmodellZWEI mit Wohnungszuordnung wird in Toplage der Grazer Innenstadt im Bezirk Jakomini ab Mitte Mai 2021 angeboten. Auf dem ehemaligen Areal der Kirchner Kaserne entsteht eine neue Lebensoase mit parkähnlichem Flair. Ein Teil des Projekts wird als innovative Immobilienveranlagung verwirklicht, welche die Vorteile eines Bauherrenmodells und einer Vorsorgewohnung vereint: Persönliche Grundbucheintragung mit parifizierter Wohneinheit bei voller Nutzung der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, öffentlichen Förderungen und des Mietenpools.

Geschäfte für die Dinge des täglichen Bedarfs sowie die Bahnstation „Ostbahnhof-Messe“ sind fußläufig erreichbar, eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Haus.

Als verlässlicher Partner fungiert die IMMOVATE Unternehmensgruppe, die in ihrem 20-jährigen Bestehen mehr als 1,2 Milliarden Euro umgesetzt hat.

Eckdaten (vorläufige Zahlen) Graz Jakomini:

BauherrenmodellZWEI - mit Wohnungszuordnung

Toprendite

Voraussichtlicher Baubeginn - Jänner 2022

Geplante Fertigstellung - Juni 2024

Vertriebsstart: Mai 2021

Welche Immobilie passt zu Ihnen? Mit wenigen Klicks eine Vorauswahl treffen

Der von VALUITA entwickelte Immoselektor dient als zusätzliche Hilfestellung für Immobilieninteressierte, um mit wenigen Klicks herauszufinden, welche Form der Immobilienveranlagung für sie geeignet ist. Mit dem interaktiven Onlinetool können unter www.valuita.at/immoselektor Fragen der Experten von VALUITA rund um Immobilien beantwortet werden, um zu einer Selbsteinschätzung zu gelangen.

VALUITA und die Experten dahinter

VALUITA steht für zeitgemäße und innovative Investments mit Expertise. Informationen zu kurz- und langfristigen Investmentmöglichkeiten werden transparent auf der Unternehmenswebseite online gestellt, beratungsintensivere Kapitalanlagen werden durch persönliche Gespräche ergänzt.

Die Gesellschafter und Geschäftsführer der VALUITA verfügen über ein halbes Jahrhundert an Erfahrung und umfangreiches Know-How für innovative Immobilienentwicklungen und moderne Anlageformen in Immobilien.

