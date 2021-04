Krisensicher investieren

Der Vorteil von Investments in Immobilien mit Grundbucheintrag wie Bauherrenmodelle im Vergleich zu anderen Veranlagungsformen wie Sparbuch oder Aktien ist aufgrund von indexierten Mieteinnahmen ein stabiles und arbeitsfreies Zusatzeinkommen. Darüber hinaus bieten sie den Anlegern nachhaltige Rendite und einen soliden Sachwert für Generationen. Immobilieninvestments sind somit eine krisensichere Anlageform mit Wertsteigerungspotential, die zur Streuung der Kapitalanlagen sowie Entkoppelung vom Finanzmarkt beitragen und sich als alternative Veranlagungsform und Pensionsvorsorge bestens eignen.

Königsklasse der Immobilienveranlagung: Bauherrenmodell

Bauherrenmodelle basieren auf dem Prinzip der Kapitalanlage von Privatpersonen mit Möglichkeiten zur Steueroptimierung und öffentlichen Förderungen. Das Bauherrenmodell stellt somit ein erfolgreiches Public Private Partnership Modell dar, mit dem in dicht besiedelten Gebieten leistbarer Wohnraum geschaffen wird. Je nach Projekt wird in die Errichtung eines Neubaus oder in die Sanierung und gegebenenfalls Aufstockung eines Altbaus investiert. Die Inanspruchnahme der öffentlichen Förderungen bedingt, dass die Mieten einer Deckelung unterworfen sind. Die aliquot aufgeteilten Eigentumsverhältnisse basieren auf einen gemeinsamen Mietenpool, der inflationsgeschützte Mieteinnahmen auch bei vorübergehendem Leerstand einzelner Wohneinheiten generiert.

Bauherrenmodell mit Topzuordnung in Graz

Ein außergewöhnliches Bauherrenmodell mit Wohnungszuordnung in absoluter Toplage von Graz wird ab dem 2. Quartal 2021 angeboten. Es werden die Vorzüge einer Vorsorgewohnung mit denen eines Bauherrenmodells kombiniert. Das Projekt wird auf dem Areal der ehemaligen Kirchner Kaserne realisiert, welches sich heute mit altem Baumbestand und parkähnlichen Flair präsentiert. Das Areal liegt im Herzen des Bezirks Jakomini. Die Dächer des mit roten Ziegeln gedeckten Grazer Zentrums liegen in unmittelbarer Nähe. Gleichzeitig ist es nicht weit zur flachen Tallandschaft des Grazer Südens. Man befindet sich im Zentrum und trotzdem in Grünlage nicht weit vom Stadtrand. Geschäfte für die Dinge des täglichen Bedarfs sind fußläufig erreichbar. Die Haltestelle „Kirchner Kaserne“ der Buslinie 34 ist direkt vor der Haustüre, die Bahnstation Ostbahnhof-Messe ist in 10 Minuten fußläufig erreichbar. Weitere Informationen und Details zum Projekt finden Sie auf www.valuita.at.

Ein weiteres aktuelles Projekt von VALUITA ist die Errichtung eines Neubaus in der Altmannsdorfer Straße 184 in 1230 Wien, gemeinsam mit dem erfahrenen Partner in der Projektentwicklung und Betreuung von Bauherrenmodellen WertSecure GmbH. Es entstehen 15 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von 1119 m2, die Rendite p.a. betragen bis zu 7,2 Prozent. Geplanter Baubeginn ist August 2022 mit einer voraussichtlichen Fertigstellung im Dezember 2023.

Steueroptimierte Veranlagungsform

Durch steuerliche Optimierungsmöglichkeiten und öffentliche Förderung eignet sich das Bauherrenmodell als Investition zur Vorsorge und zum Aufbau eines arbeitsfreien Zusatzeinkommens mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz. Bei einem Bauherrenmodell verringert sich der nötige Eigenmittelanteil bei einer Finanzierungslösung von 100 Prozent um zirka ein Fünftel durch die Steueroptimierung beziehungsweise Förderung und um etwa ein weiteres Drittel durch die Mieteinnahmen.

Die Vorteile der Veranlagung in ein Bauherrenmodell beinhaltet den persönlichen Grundbucheintrag, Vorsteuerabzug, eine beschleunigte Abschreibung 1/15 AfA (Absetzung für Abnutzung), die Abwicklung durch Immobilienexperten, das Immobilienmanagement durch eine professionelle Hausverwaltung, die sofortige Abschreibung der Werbungskosten und eine mögliche Reduzierung der Einkommenssteuer über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Die Vorteile des Bauherrenmodells auf einen Blick

Reduzierung der Steuerlast - Sofortabschreibung von Werbungskosten

Reduktion der Einkommenssteuer über 15 Jahre - beschleunigte Abschreibung

Förderungen - unabhängig vom persönlichen Einkommen

Risikominimierung - aufgrund des Mietenpools

Geringer Eigenkapitaleinsatz - bei Finanzierungsvariante

Sofortige steuerfreie Mieteinnahmen - bei Barvariante

Zeitersparnis - durch professionelles Immobilienmanagement.

Welche Immobilie passt zu Ihnen? Mit wenigen Klicks eine Vorauswahl treffen

Der von VALUITA entwickelte Immoselektor dient als zusätzliche Hilfestellung für Immobilieninteressierte, um mit wenigen Klicks herauszufinden, welche Form der Immobilienveranlagung für sie geeignet ist. Mit dem interaktiven Onlinetool können unter www.valuita.at/immoselektor Fragen der Immobilienexperten von VALUITA rund um Immobilien beantwortet werden, um zu einer Selbsteinschätzung zu gelangen.

Fragen bezüglich des Wunsches nach einem direkten Immobilieninvestment mit Grundbucheintrag, für welchen Zeitraum das eingesetzte Kapital gebunden werden kann (mittel- bis längerfristig) oder ab wann Auszahlungen gewünscht sind, werden eruiert. Soziale Überlegungen und ihre Gewichtung wie die Schaffung leistbaren Wohnraums beim Bauherrenmodell werden gleichsam in die Beurteilung miteinbezogen. Ebenso wichtig für die Orientierungshilfe welche Anlageform geeignet ist, sind die Möglichkeiten der Optimierung der Steuerbelastung und Progressionsstufe oder ob das Investment für die nachfolgenden Generationen in Form einer Schenkung oder eines Erbes gedacht ist.

Die Experten von VALUITA stehen selbstverständlich persönlich zur Verfügung, da der Immoselektor zur ersten Orientierung online gedacht ist und das individuelle Beratungsgespräch nicht ersetzen kann.

VALUITA und die Experten dahinter

VALUITA steht für zeitgemäße und innovative Investments mit Expertise. Informationen zu kurz- und langfristigen Investmentmöglichkeiten werden transparent auf der Unternehmenswebseite online gestellt, beratungsintensivere Kapitalanlagen werden durch persönliche Gespräche ergänzt.

Die Gesellschafter und Geschäftsführer der VALUITA verfügen über ein halbes Jahrhundert an Erfahrung und umfangreiches Know-How für innovative Immobilienentwicklungen und moderne Anlageformen in Immobilien.

