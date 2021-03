Krisensicheres Investieren mit VALUITA

VALUITA Geschäftsführung: Wolfgang Schnopfhagen und Mag. Walter Neumann MBA (v.l.)

(Credits: REDBOX/Witzany)

VALUITA ist das Veranlagungsunternehmen mit Spezialisierung auf Investments in Immobilien und in Anleihen mit Immobilienbezug.

Der Vorteil von Investments in Immobilien im Vergleich zu anderen Veranlagungsformen wie Sparbuch oder Aktien ist aufgrund von indexierten Mieteinnahmen ein stabiles und arbeitsfreies Zusatzeinkommen. Darüber hinaus bieten sie den Anlegern nachhaltige Rendite und einen soliden Sachwert für Generationen. Immobilieninvestments sind somit eine krisensichere Anlageform mit Wertsteigerungspotential, die zur Streuung der Kapitalanlagen sowie Entkoppelung vom Finanzmarkt beitragen und sich als alternative Pensionsvorsorge eignen.

Wofür steht VALUITA?

Für zeitgemäße und innovative Investments mit Expertise.

Die Immobilien- und Veranlagungsexperten von VALUITA verfügen gemeinsam über ein halbes Jahrhundert Erfahrung und umfangreiches Know-How für innovative Immobilienentwicklungen und intelligente Anlageformen in Immobilien.

Welche Produkte bietet VALUITA?

Das Produktportfolio umfasst Immobilieninvestments in Form von Vorsorgewohnungen und Bauherrenmodellen sowie Immobilienanleihen.

Im Premiumsektor bietet VALUITA Projekte für Einzelinvestoren, Family Offices und institutionelle Investoren. Im Bereich Produktentwicklung der Immobilienveranlagungen folgen Investmentmöglichkeiten, die eine Demokratisierung der Veranlagung und der Vorsorge zum Ziel haben.

Vorsorgewohnungen sind eine Kapitalanlage in eine parifizierte Wohneinheit mit persönlichem Grundbucheintrag. Die sozialversicherungsfreien Mieten sind indexiert und werden regelmäßig an die Inflation angepasst. Beim Kauf einer Vorsorgewohnung kann die Umsatzsteuer geltend gemacht werden.

Bei Bauherrenmodellen wird in Hauseigentum und gleichzeitig in die Errichtung leistbaren Wohnraums in urbanen Gebieten investiert. Bauherrenmodelle basieren auf dem Prinzip Public-Private-Partnership: Sie werden mittels öffentlicher Gelder gefördert und der gemeinsame Mietenpool ermöglicht inflationsgeschützte Mieteinnahmen auch bei vorübergehendem Leerstand einzelner Wohneinheiten. Durch die Möglichkeit der steuerlichen Optimierung (Vorsteuerabzug,Werbungskosten, verkürzte Abschreibung der Baukosten 1/15 AfA) eignet sich das Bauherrenmodell zur Vorsorge in einen nachhaltigen Sachwert.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Unternehmensanleihe der IMMOVATE Realita GmbH, die online gezeichnet und unter anderem als physische Anleihe (so genannte Orderschuldverschreibung) ausgegeben wird. Bei einer Orderschuldverschreibung entfallen die Zusatzkosten für ein Wertpapierdepot, da die Anleihe als Urkunde ausgehändigt wird. Die Anleihe kann ab 1000 Euro mit einer 4,75 prozentigen Verzinsung p. a. gezeichnet werden, die Laufzeit beträgt 5 Jahre. Ein Kapitalmarktprospekt zur Anleihe ist auf www.valuita.at und hier abrufbar.

Was ist die Besonderheit von VALUITA?

Auf der Unternehmenswebseite www.valuita.at sind ausführliche Informationen zu den einzelnen kurz- und langfristigen Veranlagungsformen Anleihen, Vorsorgewohnungen und Bauherrenmodelle transparent online gestellt. Die Besonderheit von VALUITA liegt in der Verflechtung eines Onlinevertriebs mit einem physischen Vertrieb. Gewisse Anlageformen (z.B. Immobilienanleihen) können einfach und schnell auf digitalem Weg gezeichnet werden. Beratungsintensivere Veranlagungsformen werden von einem persönlichen Ansprechpartner begleitet.

Welche Veranlagungsform passt zu Ihnen?

Der Immoselektor von VALUITA dient als zusätzliche Hilfestellung für Immobilieninteressierte, um mit wenigen Klicks herauszufinden, welche Form der Immobilienveranlagung für sie geeignet ist. Mit dem interaktiven Onlinetool können unter www.valuita.at/immoselektor Fragen der Immobilienexperten von VALUITA rund um Immobilien beantwortet werden, um zu einer Selbsteinschätzung zu gelangen.

Fragen bezüglich des Wunsches nach einem direkten Immobilieninvestment mit Grundbucheintrag, für welchen Zeitraum das eingesetzte Kapital gebunden werden kann (mittel- bis längerfristig) oder ab wann Auszahlungen gewünscht sind, werden eruiert. Soziale Überlegungen und ihre Gewichtung wie die Schaffung leistbaren Wohnraums werden gleichsam in die Beurteilung miteinbezogen. Ebenso wichtig für die Orientierungshilfe welche Anlageform geeignet ist, sind die Möglichkeiten der Optimierung der Steuerbelastung und Progressionsstufe oder ob das Investment für die nachfolgenden Generationen in Form einer Schenkung oder eines Erbes gedacht ist.

Die Experten von VALUITA stehen selbstverständlich persönlich zur Verfügung, da der Immoselektor zur ersten Orientierung online gedacht ist und das individuelle Beratungsgespräch nicht ersetzen kann.

Wer steht hinter VALUITA?

Das Führungstrio besteht aus den Gesellschaftern Martin Kurschel und Mag. Walter Neumann MBA, der zusammen mit Wolfgang Schnopfhagen die Geschäftsführung innehat.

Martin Kurschel ist Gründer, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer des Wiener Immobilienunternehmens IMMOVATE, Unternehmensinhaber der international tätigen Immobilienentwickler IRMA Investments und Gesellschafter der IMMOVATE Gruppe. Martin Kurschel hat mit der IMMOVATE und Irma Investments über 1 Milliarde Euro Umsatz mit diversen Immobilienprojekten realisiert.

Mag. Walter Neumann MBA ist seit zwei Jahrzehnten im Vermögensmanagement im Privat- und Firmenbereich tätig. Als Gesellschafter und Geschäftsführer der mind.capital betreute er gemeinsam mit seinem Partner mehr als 430 Klienten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 200 Millionen Euro.

Wolfgang Schnopfhagen ist der Geschäftsführer der IRMA Management GmbH. Umfangreiches Know-how hat er in seinen Tätigkeiten im Immobilieneinkauf, Immobilienmanagement und in der Immobilienbewertung sowie als ehemaliger Geschäftsführer der conwert Management GmbH, der conwert Immobilien Invest GmbH samt aller Tochtergesellschaften von rund 70 Gesellschaften in 5 Ländern generiert.