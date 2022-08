Reduktion von Medikationsfehlern durch digitale Transformation

Mit dem Infusionsmanagementplus stellen wir mehr als nur eine überarbeitete Infusionspumpe vor. Zusammen mit der OnlineSuiteplus haben wir ein komplett neues System geschaffen, das Ihnen alle Vorteile moderner Anbindung und Datenverwaltung bietet: standardisierte Schnittstellen, Cloud-basierte Anwendungen, Gerätemanagement und Update Flexibilität, und vieles mehr. Ein Initiative der WHO lautet "Medication without harm"*, welche wir mit unserer Generation unterstützen. Unser Ziel ist es durch digitale Transformation Medikationsfehler zu minimieren. Die Plattform trägt zu mehr Sicherheit, Effizienz und einer stärkeren Patientenorientierung bei und unterstützt Kliniken auf dem Weg in die Digitalisierung.