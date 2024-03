HPV: Neue Therapiemethode nach auffälligem PAP

Auffällige PAP-Befunde kommen in der gynäkologischen Praxis häufig vor. Bis zu 80% aller Frauen infizieren sich zumindest einmal im Leben mit humanen Papillomaviren. Auch wenn die Zellveränderungen in vielen Fällen spontan remittieren, ist durch die gängige „wait and see“-Praxis das Warten auf den Kontrollbefund für Betroffene eine besonders belastende Zeit. Immerhin ist HPV weltweit die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen. Dank einer neuen Therapiemethode können Mediziner:innen ihren Patientinnen jetzt eine wirksame Alternative zum kontrollierten Zuwarten bieten. Colpofix® kann zur Prophylaxe und Behandlung von HPV-bedingten Cervixläsionen eingesetzt werden. Das Gel erhöht die Rückbildungsrate von Krebsvorstufen und verbessert die allgemeine vaginale Gesundheit.