Automatisierte Diagnoseerfassung

Anfang Oktober war es so weit: Mit einjähriger Verspätung kam das Projekt „Ambulante Diagnosecodierung“ doch noch an sein glückliches Ende. Die IT-Spezialisten des Gesundheitsministeriums übergaben den Herstellern von Arztsoftware nach einer sechsmonatigen Demophase die finale Version des dafür nötigen e-Health Codierservice, verbunden mit der Einladung, die Software in ihre Programme einzubauen.





Die Ärzte Woche bat die CGM Arztsysteme Österreich, ihr zu zeigen, was Sache ist. Und zwar anhand der Praxissoftware INNOMED NEXT – der in den österreichischen Ordinationen am häufigsten eingesetzten Softwarelösung.

Die Diagnoseeingabe erfolgt genauso wie bisher, erläutert Thomas Löfler von CGM Arztsysteme Österreich. In Zukunft aber greift INNOMED ab dem dritten eingegebenen Buchstaben auf den vollständigen SNOMED-CT-Katalog zu – der umfasst derzeit rund 90.000 Begriffe. (Und wird laufend erweitert und um neue medizinische Begriffe ergänzt.) Zum Beispiel führt die Eingabe von „hust“ dazu, dass die Software automatisch alle Begriffe vorschlägt, die im Thesaurus von SNOMED CT mit „Husten“ in Verbindung gebracht werden. Also etwa auch Begriffe, in denen die Buchstaben „hust“ gar nicht enthalten sind. Ärzte sehen dadurch auch Begriffe, die sie nicht explizit eingegeben haben, und erfassen Diagnosen schneller und präziser. (Eine Funktionalität, für die das e-Health Codierservice des BMASGPK und der ELGA GmbH verantwortlich zeichnet.)

Der Suchbegriff „hust“ liefert folgende Ergebnisliste:

Husten

Hustensynkope

Husten mit Fieber

Hustenreflex fehlend

Husten beim Schlucken

Husten-Kopfschmerz-Syndrom

Husten verbunden mit Ösophagotrachealfistel

Paroxysmaler Husten

Abendlicher Husten

Morgendlicher Husten

Nächtlicher Husten

Frühmorgendlicher Husten

Beeinträchtigter Hustenreiz

Cough-Variant-Asthma

Nächtliches Husten und Pfeifen

Produktiver Husten mit grünem Sputum

Persistierender Husten

Anhaltender Husten nach viraler Infektion der Atemwege

Trockener Husten

Chronisch refraktärer Husten

Erbrechen nach Hustenanfall

Produktiver Husten mit klarem Sputum

Produktiver Husten

Ungeklärter chronischer Husten

Stimmlippe adduziert nicht beim Husten

Produktiver Husten mit gelbem Sputum

Bellender Husten

Spastischer Husten

Unfähig freiwillig zu husten

Hereditäre sensorische und autonome Neuropathie Typ 1B

Schwierigkeiten beim Husten

Subakuter Husten

Allergischer Husten

Schwierigkeiten beim freiwilligen Husten

Akuter Husten

Keine Kraft zum Husten

Ungeklärter Husten

Psychogener Husten

Unfähig zu husten

Knistergeräusche nach einem Hustenanfall

Raucherhusten

Schwierigkeiten beim Abhusten von Sputum

Weberhusten

Hämoptyse

INNOMED liefert nach Auswahl eines passenden medizinischen Begriffes in der SNOMED CT Datenbank sofort den passenden SNOMED CT-Code und den dazu passenden ICD-10-Code. Löfler betont, dass die medizinisch relevanten Feinheiten über SNOMED CT-Begriffe gesteuert werden und die Software die grobe Struktur von ICD-10 automatisch abbildet. Die gesetzlich erforderlichen ICD-10-Codes entstehen so „nebenbei“, ohne Mehrarbeit bei der Eingabe. Aktuell befindet sich das e-Health Codierservice im produktiven Pilotbetrieb, während dem noch administrative Codes (wie ärztliche Allgemeinuntersuchung, Vorsorgeuntersuchungen oder wiederholte Verordnungen) ergänzt werden. Überdies wird der Thesaurus auch zukünftig um mehrere tausend Begriffe pro Monat erweitert werden. Verantwortlich dafür ist die ELGA GmbH.

Gleichzeitig bleibt der bisherige Arbeitsstil möglich. Wer Freitext verwenden möchte, tippt ihn wie gewohnt ein. Wer strukturiert dokumentieren will, wählt aus der Liste oder nutzt die sogenannte Kartei-Syntax, bei der Kürzel automatisch vollständige, korrekt codierte Einträge erzeugen. Diese Funktion richtet sich an Intensivanwender, die Abläufe beschleunigen und Tippwege reduzieren wollen.

Probezeit bis Ende 2025

Die CompuGroup (mit den Systemen CGM PCPO, CGM MEDXPERT, INNOMED und CGM MAXX), aber auch andere Ordinationssoftware-Hersteller stellen die Automatisierte Diagnoseerfassung bis Jahresende 2025 kostenlos zur Verfügung. (Anfang November waren das die Firmen LATIDO, MCW und Ganymed.) Man will Ärzte und Ärztinnen damit bekannt machen – und hofft gleichzeitig auf Hinweise für die weitere Entwicklung. Ab dem 1. Januar 2026 muss eine Diagnose pro Behandlungskontakt verpflichtend codiert werden. Wir haben den Salzburger Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Johannes Prechtl gefragt, wie er diese neue Anforderung sieht. Prechtl hatte zum Zeitpunkt des Gesprächs bereits 14 Tage lang Zeit gehabt, Stärken und Schwächen des Systems in der täglichen Praxis kennenzulernen.

Im stationären Bereich wird weiter ICD-10 verwendet, weil das Abrechnungssystem daran hängt. Aber ein Wechsel zu SNOMED-CT ist auch dort möglich: Diagnosedaten können in SNOMED-CT gespeichert und automatisch auf ICD-10 gemappt werden. Erste Krankenhäuser interessieren sich bereits dafür – die Vorteile von SNOMED-CT sind anerkannt.