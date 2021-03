CLIMATE changes HEALTH

Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf die Gesundheit unserer PatientInnen? Worauf sollte das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren vorbereitet sein? Wie können wir gleichzeitig Gesundheit erhalten, Krankheit vorbeugen und das Klima schützen?



Mit all diesen Fragen rund um Klimakrise und Gesundheit beschäftigt sich die

Online-Vortragsreihe „CLIMATE CHANGE(S) HEALTH“. Die sieben Termine (je 90 min) geben einen spannenden Überblick über die Klima-Aspekte, die für

MedizinerInnen relevant sind!

Sei dabei! Registriere dich ab 15.02. unter www.climatechangeshealth.at