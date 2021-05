Cannabis als Medizin entstigmatisieren

Spectrum Therapeutics Austria GmbH – ehemals Bionorica ethics – vertreibt in Österreich die Wirkstoffe Dronabinol und Cannabidiol in Arzneistoffqualität zur magistralen Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente. Als kompetenter Partner will man medizinischem Fachpersonal den Nutzen einer Cannabinoid Therapie anhand der vorhandenen wissenschaftlichen Evidenz vermitteln.