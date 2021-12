Video: Blöde Fragen an gescheite Ärzte

Externer Inhalt Klicken Sie auf den Play-Button um diese Inhalte anzuzeigen und Drittanbieter-Cookies zu akzeptieren. (>) Aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen.

Die Influenza ist einer der meist unterschätzen Infektionskrankheiten; wahrscheinlich weil sie mit dem harmlosen grippalen Infekt verwechselt wird. Der Immunologe Anthony Fauci bezeichnete das Influenza-Virus in einer Dokumentation, die freilich vor der COVID-19-Pandemie gedreht wurde, als brandgefährliche Bedrohung. Auch andere Virologen erwarteten eine schwerwiegende globale Attacke eher aus dem Reich der Influenza- als aus jenem der Coronaviren.

Zu Recht, zählt die echte Grippe doch zu den tödlichsten Virusinfektionen überhaupt, bis zu 500.000 Menschen sterben in einer typischen Saison an ihr. Geht eine aggressive Variante des Virus um, sind es deutlich mehr.

Das ist schon deshalb traurig, da es mit der Impfung ein probates Gegenmittel gibt, die im Vergleich zur Corona-Schutzimpfung kaum behördliche Unterstützung erfährt. Der Springer-Verlag hat für den Piloten der Videoserie „Blöde Fragen an gescheite ÄrztInnen“ gemeinsam mit der Tropenmedizinerin Ursula Hollenstein und dem Arzt und Kabarettisten Ronny Tekal die Grippe in den Mittelpunkt gerückt. Gesponsert wurde der Auftakt von Sanofi Pasteur.

