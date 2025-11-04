Allgemeine Ernährungsempfehlungen bei Adipositas und Fettleber

Adipositas gilt laut World Health Organization (WHO) als chronische, rezidivierende Erkrankung mit multifaktorieller Genese und ist eng mit metabolischen und kardiovaskulären Komorbiditäten wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und der metabolisch assoziierten Fettlebererkrankung (MASLD) verknüpft. Die weltweite Prävalenz der Adipositas hat sich seit den 1970er-Jahren mehr als verdreifacht und betrifft heute etwa zwei Drittel der Erwachsenen in Europa. Der Body-Mass-Index allein reicht zur Risikobewertung nicht mehr aus – vielmehr gilt die Waist-to-Height-Ratio (> 0,5) als prädiktiver Marker für viszerale Adipositas und metabolische Risiken. Die MASLD und die metabolisch assoziierte Steatohepatitis (MASH) sind Ausdruck einer systemischen Dysregulation und gelten zunehmend als unabhängige kardiovaskuläre Risikofaktoren, bedingt u. a. durch endotheliale Dysfunktion, subklinische Entzündung, Dyslipidämie und Insulinresistenz. Zur therapeutischen Intervention wird eine Gewichtsreduktion um 10 % oder mehr empfohlen, um entzündliche und fibrotische Leberveränderungen zu verbessern. Eine ballaststoffreiche und zuckerreduzierte Ernährung im Sinne der mediterranen Kost, kombiniert mit einer Proteinzufuhr von 1,0–1,2 g/kg Körpergewicht pro Tag, kann – bei Bedarf ergänzt durch eiweißbasierte Formuladiäten – nachweislich zur Reduktion des hepatischen Fettgehalts, zur Verbesserung der Insulinresistenz und zur Senkung systemischer Entzündungsmarker beitragen.