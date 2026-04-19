Pädiatrische AML: Leukämie-Protein wird das Gerüst entzogen

Anstatt ein krebsförderndes Protein direkt anzugreifen, wurde in einer neuen Studie von der Gruppe um Davide Seruggia an der St. Anna Kinderkrebsforschung (St. Anna CCRI) und am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die für seine Stabilität erforderliche Gerüststruktur ins Visier genommen. Das Resultat: Das Protein (genannt KAT2A) wurde rasch zerlegt, das Wachstum von Leukämiezellen kam zum Stillstand. Dies könnte neue Therapieoptionen für akute myeloische Leukämie (AML) bei Kindern eröffnen.