Bei langjähriger Exposition gegenüber niedrigen Strahlendosen am Arbeitsplatz steigt das Risiko, an Leukämie (außer chronische lymphatische Leukämie, CLL) zu sterben, linear an. In der retrospektiven INWORKS-Studie mit über 300.000 Beschäftigten war der Mortalitätsexzess bei Einhaltung üblicher Strahlendosen jedoch auf lange Sicht gering.