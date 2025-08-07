 Zum Inhalt
Anästhesie Nachrichten

Akute Höhenerkrankungen

  • 01.08.2025
  • DFP-Fortbildung
Erschienen in:
verfasst von
Felix Breßmer
Prof. Dr. Marc Moritz Berger, MBA, DESA
Peter Paal
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten | Ausgabe 3/2025

Zusammenfassung

Ein zu schneller Aufstieg in Höhen über 2500–3000 m birgt das Risiko, eine der drei Formen der akuten Höhenkrankheit zu entwickeln: Die akute Bergkrankheit (ABK) zeigt sich in unspezifischen Symptomen wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Schwindel und Übelkeit; das Höhenhirnödem (HHÖ) ist durch Ataxie, Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma charakterisiert; das Höhenlungenödem (HLÖ) ist ein nichtkardiogenes Lungenödem, das durch eine überschießende hypoxische pulmonale Vasokonstriktion entsteht. Alle drei Krankheitsbilder können innerhalb weniger Stunden bis zu 5 Tagen nach Aufstieg in die Höhe auftreten. Während eine ABK in der Regel selbstlimitierend ist, stellen das HHÖ und HLÖ lebensbedrohliche Notfälle dar, die einer rechtzeitigen Intervention bedürfen.
