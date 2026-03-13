Aktuelle Aspekte der rheumatologischen Rehabilitation in Österreich

Zeitgerecht durchgeführte rheumatologische Rehabilitation kann viel zu einer Besserung der Beschwerden und einem günstigen Verlauf der jeweiligen Grunderkrankung beitragen. Dafür wird interprofessionell eine Vielzahl von Interventionen zu einer umfassenden therapeutischen Konzeption zusammengeführt. Neben individuell ausgerichteter Physio- und Ergotherapie in verschiedenster Ausprägung bekommen die Patienten dabei auch grundlegende Informationen zur Erkrankung verbunden mit Schulungen in Gelenkschutzmaßnahmen und richtiger Ernährung sowie einem optimierten Umgang mit der Krankheit, was ihnen nachfolgend ein gelingendes Selbstmanagement ermöglichen soll. Ein zentrales Element der aktuellen Ausprägung der rheumatologischen Rehabilitation besteht im Erhalt der Berufsfähigkeit. Auf Basis einer eingehenden Berufs- und Belastungsanamnese werden Aktivitätsziele definiert und ein Arbeitssimulationstraining durchgeführt. Dem aktuellen medizinischen Leistungsprofil folgend zielt die rheumatologische Rehabilitation darauf ab, die Funktion und Lebensqualität des Patienten zu verbessern, was neben dem medizinischen und beruflichen Bereich auch der sozialen Teilhabe in allen Lebensbereichen zugutekommt.