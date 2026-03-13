Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
rheuma plus

Aktuelle Aspekte der rheumatologischen Rehabilitation in Österreich

  • 12.03.2026
  • Originalien
Verfasst von
Univ.-Prof. Dr. E. Mur
R. Axmann
G. Eberl
C. Oliveira-Sittenthaler
L. Sohlmann
C Wiederer
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Zeitgerecht durchgeführte rheumatologische Rehabilitation kann viel zu einer Besserung der Beschwerden und einem günstigen Verlauf der jeweiligen Grunderkrankung beitragen. Dafür wird interprofessionell eine Vielzahl von Interventionen zu einer umfassenden therapeutischen Konzeption zusammengeführt. Neben individuell ausgerichteter Physio- und Ergotherapie in verschiedenster Ausprägung bekommen die Patienten dabei auch grundlegende Informationen zur Erkrankung verbunden mit Schulungen in Gelenkschutzmaßnahmen und richtiger Ernährung sowie einem optimierten Umgang mit der Krankheit, was ihnen nachfolgend ein gelingendes Selbstmanagement ermöglichen soll. Ein zentrales Element der aktuellen Ausprägung der rheumatologischen Rehabilitation besteht im Erhalt der Berufsfähigkeit. Auf Basis einer eingehenden Berufs- und Belastungsanamnese werden Aktivitätsziele definiert und ein Arbeitssimulationstraining durchgeführt. Dem aktuellen medizinischen Leistungsprofil folgend zielt die rheumatologische Rehabilitation darauf ab, die Funktion und Lebensqualität des Patienten zu verbessern, was neben dem medizinischen und beruflichen Bereich auch der sozialen Teilhabe in allen Lebensbereichen zugutekommt.
Titel
Aktuelle Aspekte der rheumatologischen Rehabilitation in Österreich
Verfasst von
Univ.-Prof. Dr. E. Mur
R. Axmann
G. Eberl
C. Oliveira-Sittenthaler
L. Sohlmann
C Wiederer
Publikationsdatum
12.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
rheuma plus
Print ISSN: 1868-260X
Elektronische ISSN: 2191-2610
DOI
https://doi.org/10.1007/s12688-026-00959-z