Aktive Astrozyten regulieren Schmerzübertragung im Rückenmark

Originalpublikation Astrocytogenic bidirectional plasticity at spinal nociceptive synapses regulates acute nociceptive processing . Pain. 2025;167(2):372–386; https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000003805 Ada S, Klinger L, et al.. Pain. 2025;167(2):372–386;

Hintergrund. Das Hinterhorn des Rückenmarks ist eine zentrale Schaltstelle für die Verarbeitung nozizeptiver Informationen aus der Peripherie. Primäre Afferenzen, insbesondere C‑ und Aδ-Fasern, übertragen nozizeptive Signale in das Hinterhorn, wo sie überwiegend in den oberflächlichen Laminae (I-II) terminieren. Ein Teil dieser Afferenzen bildet direkte monosynaptische Kontakte mit Projektionsneuronen der Lamina I, die zu höheren Arealen projizieren. Die synaptische Übertragungsstärke ist nicht statisch, sondern unterliegt dynamischen Veränderungen durch synaptische Plastizität. Diese Prozesse stellen einen grundlegenden Mechanismus neuronaler Signalverarbeitung dar und tragen sowohl zur physiologischen Nozizeption als auch zur Entwicklung chronischer Schmerzzustände bei. Im Kontext chronischer Schmerzen wurden Astrozyten als wichtige Modulatoren neuroinflammatorischer Prozesse identifiziert, die durch Zytokinfreisetzung und Interaktionen mit Mikroglia zur zentralen Sensibilisierung beitragen. Deutlich weniger erforscht ist jedoch, ob Astrozyten auch kurzfristige plastische Prozesse in der akuten Nozizeption steuern können. Astrozyten reagieren auf akute neuronale Aktivität, generieren intrazelluläre Kalziumsignale und setzen verschiedene Botenstoffe frei, die die synaptische Transmission modulieren und dadurch die Weiterleitung nozizeptiver Signale beeinflussen können. Anzeige Daraus ergibt sich die zentrale Frage, ob astrozytäre Mechanismen ausschließlich mit maladaptiven, chronischen Veränderungen verknüpft sind oder bereits in der frühen Verarbeitung nozizeptiver Eingänge eine regulierende Rolle spielen. Ziel der vorliegenden Studie war es daher, die funktionelle Rolle von Astrozyten in der akuten nozizeptiven Signalverarbeitung im Rückenmark systematisch zu untersuchen und mechanistisch zu charakterisieren.

Methoden. Um Astrozyten selektiv zu aktivieren, wurden adenoassoziierte virale Vektoren eingesetzt, die Gq-gekoppelte, gentechnisch veränderte metabotrope Rezeptoren – sogenannte DREADDs (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs) – unter Kontrolle eines astrozytenspezifischen Promotors exprimieren. Diese DREADDs können gezielt durch einen ansonsten pharmakologisch inerten Agonisten aktiviert werden. Dadurch konnte die Aktivität spinaler Astrozyten im Hinterhorn selektiv moduliert und ein intrazellulärer Kalziumanstieg in diesen Zellen ausgelöst werden. Die funktionellen Konsequenzen dieser Aktivierung wurden in akuten Rückenmarkschnitten von Ratten untersucht. Die intakten Hinterwurzeln wurden elektrisch stimuliert, um nozizeptive Synapsen zu aktivieren, während die synaptische Übertragung mittels Patch-Clamp-Ableitungen exzitatorischer postsynaptischer Ströme in Projektionsneuronen gemessen wurde. Pharmakologische Blockaden wurden eingesetzt, um die zugrunde liegenden synaptischen Mechanismen weiter zu charakterisieren. Anzeige Ergänzend wurden In-vivo-Experimente durchgeführt, bei denen C‑Faser-vermittelte Feldpotenziale nach peripherer Nervenstimulation aufgezeichnet wurden, um die translationale Relevanz der Befunde zu prüfen.

Ergebnisse. Die Aktivierung Gq-Protein-gekoppelter Signalwege in Astrozyten führte zu einer Abschwächung der synaptischen Übertragung an nozizeptiven Synapsen im Hinterhorn, die sich rasch entwickelte und über lange Zeit stabil blieb. Pharmakologische Experimente zeigten, dass diese Form der synaptischen Depression von postsynaptischen NMDA-Rezeptoren abhängig ist und durch intrazelluläre Kalziumsignale in den Neuronen vermittelt wurde. Zudem spielte inhibitorische Neurotransmission eine wichtige Rolle, da die Blockade von Glyzinrezeptoren die synaptische Depression verhinderte. Dies deutet darauf hin, dass astrozytäre Aktivierung indirekt die inhibitorische Kontrolle im neuronalen Netzwerk verstärken und so die synaptische Signalübertragung modulieren kann. Unter bestimmten Bedingungen konnte astrozytäre Aktivierung auch zu einer Verstärkung der synaptischen Übertragung führen. Insbesondere bei zusätzlicher niederschwelliger afferenter Aktivität entwickelte sich eine langanhaltende synaptische Potenzierung, unter Hinweis auf eine Beteiligung von Mikroglia. Diese Ergebnisse zeigen, dass Astrozyten sowohl synaptische Depression als auch Potenzierung vermitteln können, deren Richtung vom Aktivitätszustand des neuronalen Netzwerks bestimmt wird. Die in vitro beobachteten Effekte wurden in vivo bestätigt: Astrozytenaktivierung reduzierte die Amplitude C‑Faser-vermittelter Feldpotenziale, während zusätzliche sensorische Stimulation die neuronale Antwort verstärken konnte. Zusätzlich zeigten sich geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei männlichen Tieren ließ sich die synaptische Depression konsistent induzieren, während vergleichbare Effekte bei weiblichen Tieren ausblieben. Zusammenfassend weisen die Befunde darauf hin, dass astrozytäre Mechanismen der synaptischen Plastizität geschlechtsspezifisch reguliert werden und eine zentrale Rolle in der akuten nozizeptiven Verarbeitung spielen.

Infobox Förderungen In dieser Rubrik präsentieren die SCHMERZ NACHRICHTEN Arbeiten, die durch den Wissenschaftsfonds der ÖSG gefördert werden. Die in dieser Ausgabe diskutierte Publikation wurde zudem vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert (Projektnummer: P34696-B).

Fazit für die Praxis Die Ergebnisse zeigen, dass Astrozyten bereits in der akuten Nozizeption als aktive und dynamische Regulatoren synaptischer Plastizität wirken und nicht nur bei chronischen Schmerzen relevant sind. Damit rücken gliale Mechanismen als bislang unterschätzte Zielstruktur auch für frühe Phasen der Schmerzverarbeitung in den Fokus. Geschlechtsspezifische Unterschiede unterstreichen die biologische Variabilität glialer Signalwege und weisen auf die Notwendigkeit differenzierter, möglicherweise geschlechtsspezifischer Therapieansätze hin. Anzeige Klinisch eröffnen diese Befunde eine neue Perspektive auf die Modulation akuter Schmerzverarbeitung, insbesondere im Kontext perioperativer Schmerzprävention und der Verhinderung von Chronifizierung. Gliazielende Strategien könnten dabei künftig eine Ergänzung zu neuronenzentrierten Therapieansätzen darstellen. Die Übertragbarkeit auf den Menschen muss jedoch in gezielten translationalen Studien geprüft werden.

Interessenkonflikt L. Klinger gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

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