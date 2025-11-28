EADV 2025 Akne einfach wegessen? Es ist kompliziert 01.12.2025 Aktuell Erschienen in: Erschienen in hautnah | Ausgabe 4/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Psoriasis geht aufs Herz – aber warum eigentlich? Nächster Artikel Aktuelle Therapieansätze und Fortschritte in der Dermatoonkologie Metadaten Titel EADV 2025 Akne einfach wegessen? Es ist kompliziert Publikationsdatum 01.12.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in hautnah / Ausgabe 4/2025 Print ISSN: 1866-2250 Elektronische ISSN: 2192-6484 DOI https://doi.org/10.1007/s12326-025-00741-6