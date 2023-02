Akanthamöbenkeratitiden in Jugendlichen mit Orthokeratologielinsen

Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung einer Fallserie an Jugendlichen mit AK im Zusammenhang mit OK-Linsen, welche im Zeitraum eines Jahres (August 2021 bis August 2022) in der Spezialambulanz für Hornhauterkrankungen der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie behandelt wurden.

Die Maßnahmen zur Myopieprogression, zuletzt vonseiten der Kommission für Refraktion, Optometrie und Kontaktologie der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft diskutiert, werden laufend an den neuesten Forschungsstand adaptiert []. Unter den optischen Methoden ist dabei der Einsatz von Orthokeratologie(OK)-Linsen weit verbreitet, welche die Form und in weiterer Folge die Refraktion der Hornhaut verändern. Die größte Gefahr und wichtigste Nebenwirkung dieser myopieprogressionshemmenden Maßnahme ist das Auftreten mikrobieller Keratititen []. Dabei sind die häufigsten kausalen Mikroorganismen, wie bei anderen kontaktlinsenassoziierten Keratitiden,und Akanthamöben, da diese Erreger die Fähigkeit zur Oberflächenhaftung besitzen [].

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die rasante Zunahme der Myopie zu einem globalen Gesundheitsproblem erklärt. Betrug die Zahl an betroffenen PatientInnen im Jahr 2000 weltweit noch rund 1,4 Mrd., so wird sie 2050 bereits auf bis zu 4,8 Mrd. prognostiziert []. Während Länder Ostasiens über besonders hohe Prävalenzen berichten, steigt die Häufigkeit der Myopie auch in Europa bei jungen Erwachsenen im Alter zwischen 25 und 29 Jahren zunehmend an []. Es herrscht daher ein erhöhtes Bewusstsein für die Myopie als sozioökonomische Belastung mit der klaren Zielsetzung, eine Progression der Myopie bei Kindern und Jugendlichen und insgesamt hohe Myopieformen zu vermeiden.

Der letzte Fall beschreibt eine rezente Vorstellung einer volljährigen weiblichen Patientin mit OK-Linsen-Gebrauch seit ca. einem Jahr. Die Patientin wurde vor der Vorstellung in der Ambulanz für Hornhauterkrankungen schon über 4 Wochen von verschiedenen Augenärzten mit Verdacht auf eine allergische Keratokonjunktivitis mit einer Kombination aus antibiotischen und kortisonhaltigen Agtt behandelt. Sie beklagte starke Schmerzen und Fotophobie. Die augenärztliche und die allgemeinmedizinische Anamnese waren unauffällig. Bei genauer Befragung berichtete die Patientin, in Spanien Leitungswasser verwendet zu haben, um die Kontaktlinsenbehälter ihrer OK-Linsen auszuwaschen. Es zeigte sich im Spaltlampenbefund an beiden Augen eine starke ziliäre Injektion mit diffusen subepithelialen apikalen Infiltraten, einem rauen Epithel und punktuellen, epithelialen Erosionen. Es wurde bei Verdacht auf AK eine CCM durchgeführt. Es zeigten sich am rechten Auge große Zysten und am linken Auge kleinere perlenschnurartig angeordnete kleinere Zysten (Abb.). Bei konfokalmikroskopischem Nachweis einer AK wurde auch hier eine entsprechende Therapie eingeleitet: Chlorhexidin-Agtt hochdosiert auf 0,06 % halbstündlich, Propamidin-Isethionat, 0,1 %ige Agtt, halbstündlich, Voriconazol, 1 %ige Agtt, 6‑mal, und Bacitracin/Zink/Neomycin-AS, 4‑mal. Ein Korneaabradat und -abstriche für eine Herpes‑/Bakterien- und Pilz- und AK-PCR sowie eine Bakterien- und Pilz‑/AK-Kultur wurden am linken Auge durchgeführt, ein Abradat rechts wurde von der Patientin abgelehnt. Das PCR-Ergebnis links fiel negativ aus, ein finales Kulturergebnis wird noch erwartet, die Patientin wird engmaschig kontrolliert.

Ein 15-jähriger, männlicher OK-Linsen-Träger (Anpassung vor ca. 2 Jahren) wurde vom Augenfacharzt an die Ambulanz für Hornhauterkrankungen bei therapieresistenter Herpeskeratitis (Therapie mit Famciclovir, 500 mg, 3‑mal, Aciclovir-AS, 3‑mal, Gentamicin-Agtt, 4‑mal) zugewiesen. Bei unauffälligem ophthalmologischen Befund am linken Auge zeigte sich rechts ein bestkorrigierter Snellen-6-m-Visus von 0,7, bei deutlichem Lidödem und ziliärer Injektion sowie einem irregulären Hornhautepithel und perineuraler Infiltration in mehreren perilimbalen Bereichen. Es wurde eine CCM-Untersuchung durchgeführt, welche den Verdacht auf eine AK bei Vorliegen multipler Trophozoiten und Zysten bestätigte (Abb.). Somit wurden ein Korneaabradat und -abstriche für eine Herpes‑/Bakterien- und Pilz- und AK-PCR sowie eine Bakterien- und Pilz‑/AK-Kultur durchgeführt und eine adaptierte Therapie eingeleitet: Chlorhexidin-Agtt hochdosiert auf 0,06 % halbstündlich, Propamidin-Isethionat, 0,1 %ige Agtt, halbstündlich, Voriconazol, 1 %ige Agtt, 6‑mal, und Bacitracin/Zink/Neomycin-AS, 4‑mal.

Therapieverlauf, Fall 3. Die Reihen stellen die einzelnen Kontrolluntersuchungen ( Baseline, Monate 2 und 5 ) dar, die ersten beiden Bilder jeweils die Spaltlampenfotografie, die letzten 3 Auszüge aus der Konfokalmikroskopie (CCM, Rostock HRT III, Cornea Module, Heidelberg Engineering). Vor Behandlung/Baseline : 1, 2 Spaltlampenfotos zeigen irreguläres Epithel mit Epithelleiste; 3, 4, 5 CCM-Bilder mit doppelwandigen Zysten ( 3, 4; roter Pfeil ) und großen Trophozoiten ( 5 ; blaue Pfeile ) in deutlich apoptotischer Epithelschicht. Monat 2 : 6, 7 subepitheliale Narben in der Spaltlampenfotografie; 8, 9, 10 CCM-Bilder: minimale Infiltration an inflammatorischen Zellen der Flügelzell- ( 8 ) und Basalzellepithelschicht ( 9 ), auf Bowman-Membran Höhe einzelne Zysten ( 10 rote Pfeile ). Monat 5 : 11, 12 reizfreier Spaltlampenbefund mit subepithelialer Narbenbildung; 13, 14, 15 CCM zeigt eine zystenfreie basale Epithelschicht ( 13, 14 ) und tiefere Schichten wie den subbasalem Nervenplexus mit einzelnen dendritischen Zellen ( 15 ). Maßstabsbalken ≙ 50 μm

Ein 18-jähriger, männlicher Patient wurde vom zuweisenden Augenfacharzt bei Verdachtsdiagnose Herpeskeratitis mit Dexamethason-Agtt und systemischem Valaciclovir behandelt. Bei Erstvorstellung in der Ambulanz für Hornhauterkrankungen im Dezember 2021 berichtete der Patient, seit 2 Jahren OK-Linsen zu tragen und regelmäßig Kontakt mit Leitungswasser beim Duschen zu haben. Er beklagte starke Fotophobie, Epiphora und brennende Schmerzen seit 5 Wochen. Die restliche Krankengeschichte war unauffällig. Das rechte Auge zeigte einen unauffälligen vorderen und hinteren Augenabschnittsbefund in der Spaltlampenuntersuchung; links waren bei einem bestkorrigiertem Snellen-6-m-Visus von 0,5 eine Lidschwellung und ziliäre Injektion, ein „schmutziges“ Hornhautepithel und perineurale Infiltration Richtung temporal auffällig. Es wurde ein Spaltlampenfoto angefertigt und eine CCM durchgeführt. In Letzterer zeigte sich eine diffuse Anhäufung an Trophozoiten, Zysten und dendritischen Zellen, (Abb.) weshalb die mikroskopische Diagnose einer AK links gestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurden ein Korneaabradat und -abstriche für eine Herpes‑/Bakterien- und Pilz-Kultur und PCR abgenommen und eine entsprechende Therapie eingeleitet: Chlorhexidin-Agtt hochdosiert auf 0,06 %, halbstündlich, Propamidin-Isethionat, 0,1 %ige Agtt, halbstündlich, Voriconazol, 1 %ige Agtt, 6‑mal, und Bacitracin/Zink/Neomycin-AS, 4‑mal.

Therapieverlauf, Fall 2. Die Reihen stellen die einzelnen Kontrolluntersuchungen ( Baseline, Monate 2 und 9 ) dar, die ersten beiden Bilder jeweils die Spaltlampenfotografie, die letzten 3 Auszüge aus der Konfokalmikroskopie (CCM, Rostock HRT III, Cornea Module, Heidelberg Engineering). Vor Behandlung/Baseline : 1, 2 Spaltlampenfotos zeigen „schmutziges“, irreguläres Epithel; 3, 4, 5 CCM-Bilder mit doppelwandigen Zysten, teilweise mit hyporeflektivem „Halo“ hauptsächlich in den superfiziellen und Flügelzellepithelschichten ( rote Pfeile ). Monat 2 : 6, 7 kaum ersichtliche Pathologien in der Spaltlampenfotografie; 8, 9, 10 CCM-Bilder: unauffällige intermediäre ( 8 ) und Basalzellepithelschicht ( 9 ) und Stroma ( 10 ). Monat 9 : 11, 12 reizfreier Spaltlampenbefund; 13, 14, 15 CCM zeigt abgeheilte Infektion mit unauffälliger intermediärer Epithelschicht ( 13 ), subbasalem Nervenplexus mit wenigen dendritischen Zellen ( 14 ) und Stroma ( 15 ). Maßstabsbalken ≙ 50 μm

Therapieverlauf, Fall 1. Die Reihen stellen die einzelnen Kontrolluntersuchungen ( Baseline, Monate 4 und 12 ) dar; die ersten beiden Bilder jeweils die Spaltlampenfotografie, die letzten 3 Auszüge aus der Konfokalmikroskopie (CCM, Rostock HRT III, Cornea Module, Heidelberg Engineering). Vor Behandlung/Baseline : 1, 2 Spaltlampenfotos zeigen „schmutziges“ Epithel; 3, 4, 5 CCM-Bilder mit Zysten ( rote Pfeile ) in der superfiziellen, desquamativen Epithelschicht ( 3 ), und der Flügelzellschicht ( 4 ) bei unauffälligem Stroma ( 5 ). Monat 4 : 6, 7 Perineuritis erkennbar ( 7 ) in der Spaltlampenfotografie; 8, 9, 10 CCM-Bilder: unauffällige superfizielle ( 8 ) und Flügelzellepithelschicht ( 9 ), mit einer Zyste auf Höhe der Bowman-Membran ( 10, roter Pfeil ). Monat 12 : 11 12 ruhiger Spaltlampenbefund mit subepithelialer Narbenbildung ( 12 ); 13, 14, 15 CCM zeigt abgeheilte Infektion mit unauffälligem Epithel ( 13 ), subbasalem Nervenplexus ( 14 ) und Stroma ( 15 ). Maßstabsbalken ≙ 50 μm

Bei Vorstellung zeigte sich am rechten Auge ein unauffälliger Spaltlampenbefund des vorderen und hinteren Augenabschnitts. Am linken Auge war ein irreguläres Epithel in Form einer Epithelleiste auffällig, weshalb die Verdachtsdiagnose einer persistierenden Herpeskeratitis als wahrscheinlich galt und systemisch Valaciclovir, 1 g, Fluorchinolon-Agtt, 3‑mal, und Loteprednol-Agtt, 3‑mal, als Therapie begonnen wurden. Dem Patienten wurde zusätzlich eine therapeutische Kontaktlinse eingesetzt.

Diskussion

5 ]. Diese Fallserie fasst den klinischen Verlauf jugendlicher orthokeratologielinsenassoziierter Akanthamöbenkeratitiden zusammen, welche über einen Zeitraum von knapp einem Jahr in einem Tertiärzentrum vorstellig wurden. Passend zu einer rezent veröffentlichten Übersichtsarbeit waren 3 von 4 PatientInnen bei Diagnosestellung minderjährig sowie alle PatientInnen bereits länger als 12 Monate in Behandlung mit OK-Linsen und galten somit „erfahren“ in deren Handhabung [].

6 ‐ 11 ]. Ein Bericht stellt die Akanthamöben als kausales Pathogen in der Hälfte aller OK-assoziierten Keratitiden in Taiwan dar [ 12 ]. Ähnliche Fallberichte von AK bei Jugendlichen mit OK-Linsen werden in der Literatur beschrieben []. Ein Bericht stellt die Akanthamöben als kausales Pathogen in der Hälfte aller OK-assoziierten Keratitiden in Taiwan dar [].

Die Infektion mit Akanthamöben erfolgt meist durch mit parasitenkontaminierte Kontaktlinsenbehälter/-pflegemittel bzw. in weiterer Folge Kontaktlinsen, selten direkt durch kontaminiertes Wasser. Bei letzterem Infektionsweg wird kontaminiertes Wasser verwendet, um prädisponierte Augen mit Mikroläsionen der Hornhaut zu spülen, wodurch den Akanthamöben ein direkter Pfad zur Einnistung in der Hornhaut ermöglicht wird.

13 , 14 ]. Zwar ermöglicht die OK-Linse als formstabile, reverse Geometrielinse eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit, jedoch können durch die mechanische Belastung des Epithels oberflächliche Mikrotraumen entstehen, welche das Risiko für Hornhautinfektionen und -ulzerationen erhöhen [ 15 ]. Zudem kommt es während des Schlafs bei geschlossenen Lidern zu einer relativen kornealen Hypoxie, wodurch diffuse mikrozystische, epitheliale Veränderungen und ein subklinisches Hornhautödem entstehen können. Kommt dem das nächtliche Tragen von OK-Linsen hinzu, so wird dieser Sauerstoffmangel verstärkt, was zu epithelialer Apoptose und Desquamation mit dem Risiko für Hornhauterosionen und demzufolge mikrobiellen Infektionen führen kann [ 16 , 17 ]. Das Design der OK-Linsen erfüllt zweierlei Zwecke: Zum einen wird durch den abflachenden Effekt auf die korneale Kurvatur durch das nächtliche Tragen der Linse eine gute unkorrigierte Sehschärfe tagsüber erreicht, andererseits wird die Augenlängenzunahme durch die Induktion eines peripheren myopen Defokus gebremst []. Zwar ermöglicht die OK-Linse als formstabile, reverse Geometrielinse eine hohe Sauerstoffdurchlässigkeit, jedoch können durch die mechanische Belastung des Epithels oberflächliche Mikrotraumen entstehen, welche das Risiko für Hornhautinfektionen und -ulzerationen erhöhen []. Zudem kommt es während des Schlafs bei geschlossenen Lidern zu einer relativen kornealen Hypoxie, wodurch diffuse mikrozystische, epitheliale Veränderungen und ein subklinisches Hornhautödem entstehen können. Kommt dem das nächtliche Tragen von OK-Linsen hinzu, so wird dieser Sauerstoffmangel verstärkt, was zu epithelialer Apoptose und Desquamation mit dem Risiko für Hornhauterosionen und demzufolge mikrobiellen Infektionen führen kann [].

E.-coli -beschichteten, nährstofffreien Agarplatten galt bislang als Goldstandard für die Diagnose der AK [ 18 ]. Über die letzten Jahre hat sich jedoch auch die PCR als schnelles, weniger aufwendiges Verfahren als hilfreich erwiesen, welches rasch ein Befundergebnis liefert, jedoch keinem Aufschluss über die Vitalität des Erregers bietet, was z. B. bei der Therapiekontrolle zu berücksichtigen ist [ 19 ]. Wie man im Fall 4 der Arbeit sieht, können jedoch auch PCR-Ergebnisse falsch-negativ sein, wenn z. B. Zysten in tiefer liegenden Hornhautschichten wie der Bowman-Membran oder dem anterioren Stroma liegen und das Abradat nur oberflächlich durchgeführt wurde, oder wenn Epithelbereiche ohne Parasitenbefall abgetragen werden. Bei Verdacht auf eine AK sollten ein Korneaabradat bzw. -abstrich und, falls vorhanden, die Einsendung von Kontaktlinsen nebst Behälter zur Kultivierung erfolgen. Die Kultur auf-beschichteten, nährstofffreien Agarplatten galt bislang als Goldstandard für die Diagnose der AK []. Über die letzten Jahre hat sich jedoch auch die PCR als schnelles, weniger aufwendiges Verfahren als hilfreich erwiesen, welches rasch ein Befundergebnis liefert, jedoch keinem Aufschluss über die Vitalität des Erregers bietet, was z. B. bei der Therapiekontrolle zu berücksichtigen ist []. Wie man im Fall 4 der Arbeit sieht, können jedoch auch PCR-Ergebnisse falsch-negativ sein, wenn z. B. Zysten in tiefer liegenden Hornhautschichten wie der Bowman-Membran oder dem anterioren Stroma liegen und das Abradat nur oberflächlich durchgeführt wurde, oder wenn Epithelbereiche ohne Parasitenbefall abgetragen werden.

Echtzeit“ -Analyse von Verdachtsfällen eignet sich die CCM. Dieses mikroskopische Verfahren erlaubt eine nichtinvasive Untersuchung der einzelnen Zellen der Hornhaut mit einer transversalen Auflösung bis zu 1 μm in den verschiedenen Schichten des Epithels, der Bowman-Membran, des subepithelialen Nervenplexus, des Stromas und Endothels vom Zentrum der Hornhaut bis zum Limbus. Akanthamöbenspezifische Trophozoiten in frühen Stadien und Zysten in späteren, welche sich als hyperreflektive, runde, siegelringförmige oder doppelwandige Strukturen oft in perlenschnurförmigen Anordnungen zeigen, können mittels CCM dargestellt werden. Die Untersuchungsmodalität dient außerdem der Kontrolle des Krankheitsverlaufs und des Therapieansprechens, ist jedoch stark untersucherabhängig [ 20 ]. Insbesondere in solchen Fällen und zur noch schnelleren, „In-vivo“- und „-Analyse von Verdachtsfällen eignet sich die CCM. Dieses mikroskopische Verfahren erlaubt eine nichtinvasive Untersuchung der einzelnen Zellen der Hornhaut mit einer transversalen Auflösung bis zu 1 μm in den verschiedenen Schichten des Epithels, der Bowman-Membran, des subepithelialen Nervenplexus, des Stromas und Endothels vom Zentrum der Hornhaut bis zum Limbus. Akanthamöbenspezifische Trophozoiten in frühen Stadien und Zysten in späteren, welche sich als hyperreflektive, runde, siegelringförmige oder doppelwandige Strukturen oft in perlenschnurförmigen Anordnungen zeigen, können mittels CCM dargestellt werden. Die Untersuchungsmodalität dient außerdem der Kontrolle des Krankheitsverlaufs und des Therapieansprechens, ist jedoch stark untersucherabhängig [].

21 ]. Die diagnostische Sensitivität der CCM, PCR und Kultur wurden zuletzt mit 100 % (95 %-Konfidenzintervall, 95 %-KI, 63,1–100 %), 71,4 % (95 %-KI 41,9–91,6 %) und 33,3 % (95 %-KI 9,9–65,1 %) angegeben. Alle 3 Methoden zeigten eine Spezifität von 100 % und einen positiven Vorhersagewert von 100 % [].

Für die Therapie der AK gelten bisher keine spezifischen Therapiepläne als etabliert. Alle empirischen Therapieprotokolle basieren auf klinischen Beobachtungen und Publikationen.

22 ]. Dabei sind Anwendungen von PHMB zwischen 0,02 und 0,06 % und von Chlorhexidin zwischen 0,02 und 0,2 % möglich [ 23 ]. In Österreich sind meist magistrale Zubereitungen von Chlorhexidin in 0,02 %iger Konzentration gebräuchlich. Wir können in dieser Fallserie aber auch eine sehr gute und rasche Infektionskontrolle bei guter subjektiver Verträglichkeit von Chlorhexidin mit einer Konzentration von 0,06 % berichten. In den ersten 48 h sollten die Tropfen häufig (halbstündlich) als „Überraschungsangriff“ zur Überwindung der Pumpsysteme der Parasiten appliziert werden. Auch eine therapeutische Abrasion zur verbesserten Penetration der Medikation wird empfohlen. Aufgrund ihrer effektiven zystiziden Wirkung und guten Verträglichkeit wird als Eingangsmedikation Polyhexamethylenbiguanid (PHMB, auch Polihexanid; 0,02 %ig) oder Chlorhexidin (0,02 %ig) verschrieben. Sie können als Monotherapie oder auch als Kombinationstherapie, meist zunächst mit einem Diamidinderivat wie Propamidin-Isethionat (0,1 %ig) verwendet werden, wobei hier bei längerer Therapie eine erhöhte Oberflächentoxizität beobachtet werden kann. Obwohl es keinen klaren Hinweis auf die Überlegenheit einer dualen gegenüber der Monotherapie gibt, wird oft die duale Therapie aufgrund der synergistischen Effekte im Hinblick auf eine effiziente Zysteneradikation bevorzugt []. Dabei sind Anwendungen von PHMB zwischen 0,02 und 0,06 % und von Chlorhexidin zwischen 0,02 und 0,2 % möglich []. In Österreich sind meist magistrale Zubereitungen von Chlorhexidin in 0,02 %iger Konzentration gebräuchlich. Wir können in dieser Fallserie aber auch eine sehr gute und rasche Infektionskontrolle bei guter subjektiver Verträglichkeit von Chlorhexidin mit einer Konzentration von 0,06 % berichten. In den ersten 48 h sollten die Tropfen häufig (halbstündlich) als „Überraschungsangriff“ zur Überwindung der Pumpsysteme der Parasiten appliziert werden. Auch eine therapeutische Abrasion zur verbesserten Penetration der Medikation wird empfohlen.

24 ]. Daher wird die Supplementierung der oben dargestellten Therapie, v. a. in den frühen Therapiestufen, mittels eines Antibiotikums, meist eines Neomycinpräparats, aufgrund seiner In-vitro-Antitrophozoiten-Aktivität empfohlen. Hier ist aber wiederum ein epitheliotoxischer Nebeneffekt möglich, weshalb regelmäßige Therapiekontrollen und ein baldiges Ausschleichen des Medikaments anzuraten sind. Als antifungale Therapie wird meist ein Azol der neueren Generation (z. B. Voriconazol, auch systemische Gabe möglich) angewandt, da zystizide Wirkspiegel in vitro gezeigt werden konnten [ 25 ]. Außerdem ist bekannt, dass Akanthamöben mit einer Vielzahl an Bakterien und Pilzen in Endosymbiose leben können und diese neben einer Nahrungsquelle für die Akanthamöben auch ihr eigenständiges Pathogenitätspotenzial vorweisen []. Daher wird die Supplementierung der oben dargestellten Therapie, v. a. in den frühen Therapiestufen, mittels eines Antibiotikums, meist eines Neomycinpräparats, aufgrund seiner In-vitro-Antitrophozoiten-Aktivität empfohlen. Hier ist aber wiederum ein epitheliotoxischer Nebeneffekt möglich, weshalb regelmäßige Therapiekontrollen und ein baldiges Ausschleichen des Medikaments anzuraten sind. Als antifungale Therapie wird meist ein Azol der neueren Generation (z. B. Voriconazol, auch systemische Gabe möglich) angewandt, da zystizide Wirkspiegel in vitro gezeigt werden konnten [].

Die topische Therapie sollte für mindestens 9 Monate fortgeführt werden und betroffene PatientInnen nach dem Absetzen der Therapie weiterhin regelmäßig kontrolliert werden, da bereits eine einzelne Zyste zu einem Wiederaufflammen der Infektion führen kann. Außerdem ist, wie es auch aus den ersten beiden Fällen unserer Arbeit hervorgeht zu beachten, dass insbesondere PatientInnen mit einer vorangegangener Kortisontherapie, resistente Verläufe zeigen können und daher oft einer besonders intensiven Therapie bedürfen.