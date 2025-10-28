AIC bietet idealen Rahmen, um mitzugestalten 01.11.2025 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prim. PD Dr. Michael Zink, FESAIC Erschienen in Anästhesie Nachrichten | Ausgabe 4/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Liebe Kolleginnen und Kollegen, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Digitale Helfer – bleiben wir wachsam! Nächster Artikel OPG-Update Metadaten Titel AIC bietet idealen Rahmen, um mitzugestalten Verfasst von Prim. PD Dr. Michael Zink, FESAIC Publikationsdatum 01.11.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in Anästhesie Nachrichten / Ausgabe 4/2025 Print ISSN: 2617-2127 Elektronische ISSN: 2731-3972 DOI https://doi.org/10.1007/s44179-025-00331-0