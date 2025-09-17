Against all odds: Nachhaltigkeit im wirklichen Leben

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit rückt mehr denn je in den Fokus – von der Führungsebene bis hin zum Pflegepersonal. Auf Intensivstationen entsteht eine sehr große Menge an Abfall, der meist als Sondermüll entsorgt wird. „Against all odds“ richtet sich diese Arbeit nicht nur auf Abfallminimierung, sondern vor allen auch auf die Etablierung eines alltagtauglichen Mülltrennsystem, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.