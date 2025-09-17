Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
Anästhesie Nachrichten

Against all odds: Nachhaltigkeit im wirklichen Leben

  • 16.09.2025
  • Originalie
Verfasst von
Dr. Larissa Vogel Moos
Dr. Moritz Unglaube
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten

Zusammenfassung

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit rückt mehr denn je in den Fokus – von der Führungsebene bis hin zum Pflegepersonal. Auf Intensivstationen entsteht eine sehr große Menge an Abfall, der meist als Sondermüll entsorgt wird. „Against all odds“ richtet sich diese Arbeit nicht nur auf Abfallminimierung, sondern vor allen auch auf die Etablierung eines alltagtauglichen Mülltrennsystem, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Titel
Against all odds: Nachhaltigkeit im wirklichen Leben
Verfasst von
Dr. Larissa Vogel Moos
Dr. Moritz Unglaube
Publikationsdatum
16.09.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Anästhesie Nachrichten
Print ISSN: 2617-2127
Elektronische ISSN: 2731-3972
DOI
https://doi.org/10.1007/s44179-025-00323-0
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.